İŞKUR Gençlik Programı'nda başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Üniversitelerin belirlediği takvim doğrultusunda İŞKUR gençlik programı kuraları gerçekleştiriliyor. Programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen şartları sağlamaları ve istenilen belgeleri tamamlamaları halinde program kapsamında istihdam edilecek. Peki, İŞKUR gençlik programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Binlerce üniversite öğrencisinin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı’nın 2026-2027 dönemi kura çekimleri başladı. Bazı üniversitelerde asil ve yedek adaylar belirlenirken diğerlerinde çekilişler ekim ayının son günleri ve kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR Gençlik Programından 2026-2027 akademik yılında yararlanacak aday öğrencilerin belirleneceği noter kura çekimleri üniversitelerin belirlediği takvim doğrultusunda yapılıyor.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, başvuru yaptıkları üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

Üniversite kura sonuç takvimleri... İŞKUR gençlik programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin İŞKUR Gençlik Programı Kura Çekimi duyurusunda; "Üniversitemizde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi, 27 Ekim Salı günü saat 10.00’da İİBF Amfi 2’de yapılacaktır.Tüm öğrencilerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin İŞKUR Gençlik Programı Kura Çekimi duyurusunda;

"27 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00’da 15 Temmuz Şehitleri Kongre Merkezinde Noter Kura Çekilişi olacaktır. Bütün öğrencilerimiz davetlidir, Kura Çekilişi canlı olarak üniversitemiz YouTube sayfasında yayınlanacaktır." denildi.

Üniversite kura sonuç takvimleri... İŞKUR gençlik programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin İŞKUR Gençlik Programı Kura Çekimi duyurusunda;

"Başvuruların ardından, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 10.30’da Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu’nda kura çekimi gerçekleştirilecektir."denildi.

27-30 EKİM KURA TAKVİMİ

27 EKİM SALI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

30 EKİM CUMA

Sinop Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi





| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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