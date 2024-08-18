Ünlü Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti! Alain Delon kimdir? Kaç çocuğu var?

1935'te doğmuş Fransa'nın sinema efsanelerinden birisi olan Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.

Alain Delon'un 3 çocuğunun AFP'ye yaptıkları açıklamada, babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu." ifadeleri kullanıldı.

ALAİN DELON KİMDİR?

Alain Delon, 8 Kasım 1935'te doğmuş, Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak kabul edilen bir Fransız aktördür. "Rocco and His Brothers" (1960), "Plein Soleil" (1960), "Le Samouraï" (1967) gibi filmlerle tanınan Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard ve Michelangelo Antonioni gibi ünlü yönetmenlerle çalışmıştır.

1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı. Alain Delon'un ailesi küçük yaşta ayrılmıştır. 2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunuda iptal ettirmiştir.

ALAİN DELON NE ZAMAN FELÇ GEÇİRDİ?

Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu.

ALAİN DELON'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyor.

ALAİN DELON NEDEN İSTANBUL FESTİVALİNE KATILMADI?

2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunu da iptal ettirdi.