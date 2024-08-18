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Alain Delon hayatını kaybetti!

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Alain Delon hayatını kaybetti!

Magazin Haberleri

Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.

Alain Delon'un çocuklarının AFP ajansına bildirdiğine göre, Fransız sinemasının altın çağının yıldız ismi 88 yaşında hayatını kaybetti. Çocukları yaptıkları açıklamada babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğünü bildirdi.

Delon'un AFP'ye ortak açıklama yapan 3 çocuğu, "Alain Fabien, Anouchka ve Anthony, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. (Delon) Üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Ailesi, bu son derece acı verici yas döneminde mahremiyetine saygı göstermenizi rica eder” dedi.

ALAİN DELON KİMDİR?

8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Alain Fabien Maurice Marcel Delon, Avrupa'nın önemli aktörleri arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncunun Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adında 3 çocuğu var. Babaannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşıyor.

 

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