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Aras Bulut İynemli'nin villasında korkutan yangın!

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Aras Bulut İynemli&#039;nin villasında korkutan yangın!

Magazin Haberleri

Deha diziyle ekranlara gelecek olan Aras Bulut İynemli’nin Sarıyer’deki villasında yangın çıktığı iddia edildi. Alevler villanın her yerini sararken yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aras Bulut İynemli bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, İçerde, Çukur gibi dizilerdeki oynadığı karakterlerle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli’nin başına korkunç bir olay geldi.  

Aras Bulut İynemli'nin villasında korkutan yangın! - 1. Resim

İddiaya göre, oyuncunun İstanbul Sarıyer’deki villasının bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangın, hızla yayılarak villanın diğer bölümlerine sıçradı.

Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılsa da, villanın bazı bölümlerinde hasara yol açtı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İynemli’den, yaşanan bu üzücü olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Düzenleyen:  - Magazin
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