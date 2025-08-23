Ünlü iş insanı bulundu! Halit Yukay öldü mü, son dakika gelişmeleri neler?

Halit Yukay öldü mü, son dakika gelişmeleri neler, Halit Yukay bulundu mu sorularının cevabı netleşmeye başladı. Ünlü iş insanından acı haber geldi.

Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından Halit Yukay’dan günlerdir haber alınamıyordu. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan Yukay’ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında üzücü bir gelişme yaşandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemelerde, parçalanmış ve yarı batık haldeki teknenin iş insanına ait olduğu belirlendi. Halit Yukay'ın cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

5 Ağustos günü Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında görülen tekne parçalarının, Halit Yukay’ın kullandığı “Graywolf” isimli yata ait olduğu tespit edildi. Yapılan dalışlar sonucunda iş insanının cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Halit Yukay’ın iddia edilen ölüm haberi, iş dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Teknenin parçalanma nedeni ve olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma başlatıldı.

Sahil Güvenlik ve ilgili kurumların çalışmaları sürerken, Halit Yukay olayı ile ilgili tüm detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.