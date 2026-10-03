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Üsküdar elektrik kesintisi! 3 Ekim Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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Üsküdar elektrik kesintisi! 3 Ekim Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiÜsküdar elektrik kesintisi! 3 Ekim Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Üsküdar elektrik kesintisi 3 Ekim 2026 Cumartesi günü ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında etkili oluyor. AYEDAŞ kesinti kayıtlarında planlı şebeke çalışmasının yanı sıra çok sayıda anlık arıza yer alırken elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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Üsküdar'da elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 3 Ekim elektrik kesintisi sorgulamalarına yoğunlaştı. Güncel kayıtlarda Cumhuriyet, Küçük Çamlıca, Bahçelievler ve Küçüksu başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında şebeke arızaları yaşanıyor.

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

16.00-17.30
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Diriliş, Alemdağ

Tahmini bitiş 18.47
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Doğanay Sokak

Tahmini bitiş 18.47
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Beyaz Gelincik Sokak

Tahmini bitiş 18.47
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Barajyolu Sokak

Üsküdar elektrik kesintisi! 3 Ekim Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiÜsküdar elektrik kesintisi! 3 Ekim Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Tahmini bitiş 19.45
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçük Çamlıca Mahallesi, Çiçek Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Bahçelievler Mahallesi, Bağatur Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Bahçelievler Mahallesi, Mızrak Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Bahçelievler Mahallesi, Kargı Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Ekşioğlu Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Mustafa Düzgünman Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Dadaş Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Hekimbaşı Çiftlik Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Asma Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Aksoylu Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Akyıldırım Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Metin Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Dereçi Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Dereboyu Sokak

Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Kiraz Sokak

Editör : İREM ÖZCAN
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