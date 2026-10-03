Üsküdar elektrik kesintisi! 3 Ekim Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Üsküdar elektrik kesintisi 3 Ekim 2026 Cumartesi günü ilçenin farklı mahalle ve sokaklarında etkili oluyor. AYEDAŞ kesinti kayıtlarında planlı şebeke çalışmasının yanı sıra çok sayıda anlık arıza yer alırken elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.
Üsküdar'da elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 3 Ekim elektrik kesintisi sorgulamalarına yoğunlaştı. Güncel kayıtlarda Cumhuriyet, Küçük Çamlıca, Bahçelievler ve Küçüksu başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında şebeke arızaları yaşanıyor.
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
16.00-17.30
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Diriliş, Alemdağ
Tahmini bitiş 18.47
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Doğanay Sokak
Tahmini bitiş 18.47
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Beyaz Gelincik Sokak
Tahmini bitiş 18.47
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Barajyolu Sokak
Tahmini bitiş 19.45
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçük Çamlıca Mahallesi, Çiçek Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Bahçelievler Mahallesi, Bağatur Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Bahçelievler Mahallesi, Mızrak Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Bahçelievler Mahallesi, Kargı Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Ekşioğlu Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Mustafa Düzgünman Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Cumhuriyet Mahallesi, Dadaş Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Hekimbaşı Çiftlik Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Asma Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Aksoylu Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Akyıldırım Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Metin Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Dereçi Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Dereboyu Sokak
Bitiş saati belirtilmedi
Kesinti nedeni: Şebeke arızası
Etkilenen yer: Küçüksu Mahallesi, Kiraz Sokak