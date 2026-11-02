Uzak Şehir dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta bazı televizyon dizilerinin yeni bölümlerine ara verilmesinin ardından Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir'İn yayın durumu da araştırılıyor. İzleyiciler, Uzak Şehir'in 71. bölümünün ekrana geleceği tarihi araştırıyor.

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Uzak Şehir dizisinin 71. bölümü için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta televizyon sektöründe bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenirken gözler Kanal D'nin pazartesi akşamı yayınlanan yapımına çevrildi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizinin 2 Kasım'da ekrana gelip gelmeyeceği ise izleyiciler tarafından

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Uzak Şehir dizisi, bugün (2 Kasım 2026 Pazartesi) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Kanalın güncel yayın akışında dizinin 71. bölümüne yer verildi. Geçtiğimiz hafta bazı televizyon kanallarında reklam gelirleriyle ilgili sorunlar ve yayın planlaması nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ertelenmişti. Ancak Uzak Şehir'in 2 Kasım tarihli yayın programında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Son anda yayın akışında bir değişiklik yapılmazsa dizinin yeni bölümü, planlanan yayın saatinde izleyiciyle buluşacak.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım TV yayın akışı

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir'in 71. bölümü 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak. Ozan Akbaba'nın Cihan Albora, Sinem Ünsal'ın ise Alya Albora karakterini canlandırdığı dizinin yeni bölüm tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Mardin'de geçen hikayede Albora ailesi arasındaki çatışmalar ve Alya'nın oğlu Deniz için verdiği mücadele devam ediyor.

Uzak Şehir, normal yayın düzeninde her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 71. bölümünün ardından yayın takviminde değişiklik yapılmaması halinde 72. bölümünün 9 Kasım Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Uzak Şehir bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 2 Kasım TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI 2 KASIM 2026

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Daha 17

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Daha 17

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