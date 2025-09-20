Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vanspor FK Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Vanspor FK Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

- Güncelleme:
Vanspor FK Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Vanspor FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın şifresiz yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor.

Vanspor FK, sahasında Süper Lig ekibi Sivasspor’u ağırlıyor. Trendyol 1. Lig’in önemli mücadelelerinden biri olan karşılaşma, hem lig sıralaması hem de takımların moral durumu açısından kritik öneme sahip. Peki, Vanspor Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

VANSPOR FK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 6. hafta maçında Vanspor FK ile Sivasspor, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Vanspor, iç saha avantajını kullanarak üç puan hedeflerken, Sivasspor da deplasmandan galibiyetle dönmeyi planlıyor.

Vanspor FK Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

VANSPOR FK SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, hem şifreli hem de şifresiz kanallardan canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak takip edebilecek. 

Ayrıca mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak da izlenebilecek. 

