Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da toprağın doygunluğa ulaşması nedeniyle sel ve su baskını riskinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları cumartesi günü beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Art arda gelen uyarılar ardından vapur seferleri gündeme geldi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? BUDO - İDO seferleri yapılacak mı?

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Marmara Bölgesi’nde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle kara ulaşımında olduğu gibi deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. 17-18 Ekim 2026 hafta sonunda deniz yoluyla seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar, İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın sefer duyurularını takip ediyor. Peki, 17-18 Ekim’de hangi vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi? İşte iptal edilen seferlere ilişkin güncel bilgiler…

Vapur seferleri (BUDO-İDO) iptal mi? 17-18 Ekim iptal seferler programı

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLERİ

Şehir Hatları'nın resmi kanallarından yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle 17 Ekim 2026 Cumartesi günü aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir.

Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarımızda ise ikinci bir duyuruya kadar uygulanacak sefer tarifeleri aşağıda yer almaktadır:

İptal Seferler:

Boğaz Gidiş-Geliş

Üsküdar-Haliç

Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer

Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

Eminönü-Rumelikavağı

Üsküdar-Anadolukavağı

Adalar-Beşiktaş

Kısa Boğaz Turu

Uzun Boğaz Turu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

İstinye-Çubuklu

Beykoz-Sarıyer

Kabataş-Kadıköy

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu

Üsküdar-Aşiyan

Beşiktaş-Haliç

Kadıköy-Haliç

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Tuzla-Pendik-Büyükada" denildi.

ŞEHİR HATLARI İPTAL DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

Vapur seferleri (BUDO-İDO) iptal mi? 17-18 Ekim iptal seferler programı

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ



Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın gerçekleştirilecek 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO’nun 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek 12 seferi iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:



- 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

BUDO SEFER BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

Vapur seferleri (BUDO-İDO) iptal mi? 17-18 Ekim iptal seferler programı

İDO SEFERLERİ LİSTESİ

İDO'nun 17- 18 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, tarife Değişikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyl iptal edilen seferlerini paylaştı

İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:

17.10.2026 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17:35 seferi

17.10.2026 Yalova-Pendik 18:00 seferi

17.10.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18:00 seferi

17.10.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:30 seferi

17.10.2026 Pendik-Yalova 19:00 seferi

17.10.2026 Yalova-Pendik 20:00 seferi

17.10.2026 Yalova-Pendik 21:00 seferi

17.10.2026 Pendik-Yalova 21:00 seferi

17.10.2026 Yenikapı-Yalova 21:45 seferi

17.10.2026 Yalova-Yenikapı 21:45 seferi

18.10.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

18.10.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 08:30 seferi

8.10.2026 Taşucu-Girne 11:00 seferi

18.10.2026 Taşucu-Girne 11:01 seferi

Vapur seferleri (BUDO-İDO) iptal mi? 17-18 Ekim iptal seferler programı



18.10.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi

18.10.2026 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 17:35 seferi

18.10.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 20:30 seferi

İDO SEFER DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

18 EKİM SEFERLERİ İPTAL Mİ?

17 Ekim tarihli iptal seferler açıklandı, ancak Şehir Hatları ve BUDO'dan 18 Ekim Pazar gününe ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri için resmi ilgili kurumun internet sitelerini takip etmeleri gerektiğini bildiriyor.

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