İstanbul'da 19 Kasım Perşembe günü etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Vatandaşlar ''İDO seferleri iptal mi son dakika?'' araması yaparken aynı zamanda ''Vapur seferleri iptal mi oldu, BUDO seferleri iptal mi edildi?'' soruları da gündeme geldi. Şehir Hatları bazı hatlarda seferlerini ikinci bir duyuruya kadar durdururken İDO ve BUDO da çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

Kaydet a- | +A

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve elverişsiz deniz koşulları, 19 Kasım Perşembe günü deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri yapılamazken, iptal kararlarının gün içerisinde yeni duyurularla güncellenebileceği bildirildi. Şehir Hatları, belirli güzergahlardaki seferlerini ikinci bir açıklamaya kadar durdurdu. İDO, İstanbul-Yalova hattında sabah seferlerini iptal ederken BUDO'nun Bursa-İstanbul ve Armutlu bağlantılı seferlerinde de iptal kararı alındı.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Kasım İDO, BUDO, Şehir hatları iptal olan seferler

İDO İPTAL SEFERLER 19 KASIM

Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2026 Yalova-Pendik 08:00 seferi iptal edilmiştir.



Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2026 Pendik-Yalova 08:00 seferi iptal edilmiştir.

Tarife Değişikliği nedeniyle 20.11.2026 Girne-Taşucu 11:00 seferi iptal edilmiştir.

Tarife Değişikliği nedeniyle 22.11.2026 Taşucu-Girne 11:00 seferi iptal edilmiştir.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Kasım İDO, BUDO, Şehir hatları iptal olan seferler

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 19 KASIM

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Rumeli Kavağı -Eminönü ring hattının Emirgan iskelesi uğraması

Adalar-Beşiktaş

05:45 Büyükada-Kabataş seferi

06:10 Kadıköy-Karaköy seferi

06:45 Büyükada--Heybeliada-Bostancı seferi

06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı seferi

07:05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş seferi

06:40 Üsküdar-Eminönü

07:00 Eminönü-Üsküdar seferi

07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi

07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi

08:00 Kabataş-Kadıköy-Adalar seferi

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Vapur seferleri iptal mi? 19 Kasım İDO, BUDO, Şehir hatları iptal olan seferler

BUDO İPTAL SEFERLER 19 KASIM

19.11.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 16:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

19.11.2026 19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala