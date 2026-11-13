13 Kasım 2026 son dakika vapur seferleri, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos nedeniyle gündeme geldi. Kuvvetli fırtınanın deniz ulaşımını etkilemesinin ardından Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler listesini duyurdu. Yolcular, hangi vapur seferlerinin iptal edildiğini ve seferlerin ne zaman normale döneceğini araştırıyor. İşte, Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler listesi

Kaydet a- | +A

İstanbul'da 13 Kasım Cuma günü etkisini artıran fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul içi vapur hatlarında ve şehirler arası deniz otobüsü seferlerinde değişiklikler yapıldı. Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun güncel duyurularında iptal edilen seferler ve geçici güzergah düzenlemeleri açıklandı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

13 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Şehir hatları iptal edilen seferler:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

23.30 Kadıköy-Adalar

Bostancı-Adalar Ring Hattı

06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 13 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler listesi

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO, 13 Kasım 2026 Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO tarafından yayımlanan duyurularda Yenikapı, Yalova, Bandırma, Kadıköy, Kabataş, Bursa ve Armutlu arasında gerçekleştirilecek belirli seferlerin yapılamayacağı bildirildi.

13 Kasım 2026 İDO iptal seferler listesi:

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.11.2026 Yenikapı-Yalova 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.11.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.11.2026 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.11.2026 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 13.11.2026 Girne-Taşucu 11:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.11.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 13 Kasım Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler listesi

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO, 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 10 deniz otobüsü seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

13 Kasım 2026 BUDO iptal seferler listesi:

13.11.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 10:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 13:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 14:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13.11.2026 15:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala