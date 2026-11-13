Bursa ve İstanbul’da okullar tatil mi? Lodos nedeniyle gündemde

Bursa ve İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı, 13 Kasım 2026 Cuma günü beklenen kuvvetli lodos nedeniyle gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un fırtına uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. İki ilde de rüzgarın şiddetini artırması beklenirken valiliklerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa için uyarılar yapıldı. Özellikle 13 Kasım Cuma günü lodosun hızını artıracağı tahmin edilirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Hava koşullarına ilişkin gelişmelerin ardından gözler İstanbul ve Bursa valiliklerinin okul tatili konusunda alacağı kararlara çevrildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 13 Kasım 2026 Cuma günü için okulların tatil edildiğine ilişkin açıklanmış bir valilik kararı bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre il genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisine ilişkin uyarıda bulundu.

Bursa ve İstanbul’da okullar tatil mi? Lodostan nedeniyle gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artıracak lodos fırtınasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da güneyli yönlerden etkili olan rüzgarın, bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artırarak saatte 30 ila 65 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Yarın erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. AKOM, lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Bursa ve İstanbul’da okullar tatil mi? Lodostan nedeniyle gündemde

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 13 Kasım 2026 Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin açıklanmış bir valilik kararı bulunmuyor. Bursa Valiliğinin okul tatiline yönelik yeni bir duyurusu olmadığı sürece il genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları sonrasında Bursa'da öğrenciler ve veliler okul tatili ihtimalini araştırmaya başladı.

Bursa ve İstanbul’da okullar tatil mi? Lodostan nedeniyle gündemde

LODOS NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla lodos nedeniyle okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Öte yandan 13 Kasım Cuma günü, 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinden önceki son ders günü olacak. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar dokuz gün boyunca okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

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