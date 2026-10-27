27 Ekim Salı günü vapur seferleri iptal olup olmadığı gündemde. Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO kullanan vatandaşlar iptal seferleri kontrol ediyor.

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Marmara Denizi'nde beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da sabah saatlerinde rüzgarın 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Bunun ardından vapur seferleri, Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler araştırılmaya başlandı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

27 Ekim Salı günü İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptallerin büyük bölümü Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava ve deniz koşullarından kaynaklanıyor. MGM'nin deniz tahmininde Marmara için sabah saatlerinde fırtına, gün boyunca ise sağanak yağış bekleniyor. İDO'da Bandırma, Bursa, Armutlu, Yenikapı, Kadıköy ve Kabataş bağlantılı bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları'nın 27 Ekim sabahı için güncel duyurularında iptal edilen bir sefer bulunmuyor. Bu nedenle mevcut durumda Şehir Hatları seferlerinin devam etmesi bekleniyor. Ancak Marmara'da fırtına uyarısı sürdüğü için gün içinde hava koşullarına bağlı yeni iptal veya güzergah değişikliği kararı alınabileceğinden yolcuların hareket etmeden önce güncel duyuruları kontrol etmesi önem taşıyor.

Vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan seferler

27 EKİM ŞEHİR HATLARI, İDO, BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

İDO İPTAL SEFERLER

07.45 Bandırma, Yenikapı, Kadıköy

08.30 Bursa, Armutlu, Armutlu Tatil Köyü, Yenikapı, Kadıköy

09.05 Kabataş, Kadıköy, Yenikapı, Armutlu, Bursa

11.00 Girne, Taşucu (Bu sefer tarife değişikliği nedeniyle iptal edildi)

Vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan seferler

BUDO İPTAL SEFERLER

07.00 Bursa Mudanya, İstanbul Kabataş

08.00 İstanbul Kabataş, Bursa Mudanya

09.30 Bursa Mudanya, İstanbul Kabataş

09.30 Bursa Mudanya, Armutlu İhlas

Vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal olan seferler

10.00 Armutlu İhlas, İstanbul Kabataş

11.30 İstanbul Kabataş, Bursa Mudanya

11.30 İstanbul Kabataş, Armutlu İhlas

13.00 Armutlu İhlas, Bursa Mudanya

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