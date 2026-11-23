VGM ilk burs ödemesi ve 2026-2027 yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanmasıyla merak edildi. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvurularının değerlendirilmesiyle birlikte burs almaya hak kazanan adayların ödeme süreci de merak konusu oldu.

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2026-2027 eğitim yılı VGM burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ekim ayında alınan başvuruların değerlendirme işlemleri tamamlanırken yükseköğrenim bursundan yararlanacak öğrenciler için yeni süreç başladı. Sonuç ekranından başvurularının durumunu öğrenen öğrenciler, ilk burs ödemesinin yapılacağı tarihi ve geriye dönük ödeme koşullarını takip ediyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularına ilişkin değerlendirme sürecini tamamladı. Üniversite öğrencileri için 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayan başvurular, 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'da sona ermişti. Başvuruların incelenmesinin ardından VGM yükseköğrenim burs sonuçları 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açıklandı.

Ön lisans ve lisans öğrencileri, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç sorgulama ekranına www.vgm.gov.tr adresindeki Burs Başvuruları bölümünden ulaşılabiliyor.

VGM ilk burs ödemesi ne zaman yatacak? VGM burs sonuçları açıklandı

VGM İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim bursuna hak kazanan öğrenciler, ilk burs ödemesinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs ödemelerine ilişkin uygulamasına göre öğrencilerin ilk ödemeleri, sonuçların açıklanmasının ve hesap açılış işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.

VGM ilk burs ödemesi ne zaman yatacak? VGM burs sonuçları açıklandı

VGM İLK BURS ÖDEMESİ TOPLU MU YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ödeme esaslarına göre ilk burs ödemesi ekim ayından başlayarak ödemenin yapıldığı aya kadar geriye dönük olarak gerçekleştiriliyor.

VGM BURSU 2026-2027 YILINDA KAÇ TL?

2026-2027 eğitim yılında VGM yükseköğrenim bursu aylık 4.000 TL olarak belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanan ortaöğrenim eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL olarak uygulanacak.

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