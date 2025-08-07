Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

- Güncelleme:
Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
UEFA Konferans Ligi, Viking, Başakşehir, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Başakşehir, Norveç’in güçlü ekibi Viking ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11’ler futbolseverlerin gündeminde. Viking Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacağı ve muhtemel ilk 11 belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda heyecan dorukta; Başakşehir, Norveç’in lider takımı Viking ile 7 Ağustos 2025’te kritik bir deplasman maçına çıkıyor. 

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu-lacivertliler, Lyse Arena’dan galibiyetle dönerek play-off turunda avantajı elde etmek istiyor. 

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Viking ile Başakşehir arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 20.00’de Norveç’in Stavanger kentindeki Lyse Arena’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Portekizli hakem Miguel Nogueira’nın yöneteceği karşılaşma Türkiye'de yakından takip edilecek. 

Başakşehir Viking karşısında Avrupa'daki 65. mücadelesine çıkıyor. 

Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Viking-Başakşehir maçı,  TRT 1’in yanı sıra dijital platform Tabii üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.  Maç, Norveç’teki Lyse Arena’da TSİ 20.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. 

Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

Maçın ilk 11'leri henüz netleşmedi. Karşılaşmaya kısa süre kala ilk 11'ler belli olacak ve haberimiz güncellenecektir. 

Viking muhtemel ilk 11:  Klaesson, Vevatne, Roseth, Bjornshol, Auklend, Hansen, Askildsen, Alte, Svendsen, Kvia-Egeskog, Fuglestad.

Başakşehir muhtemel ilk 11: Muhammed Şengezer, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Yusuf, Ömer Ali, Brnic, Nuno Da Costa

Viking Başakşehir maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - 3. Resim

VİKİNG-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 20.00’de Norveç’in Stavanger kentindeki Lyse Arena’da oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dev şirket İsrail’le anlaşma yaptı! Filistinlilerin 'saatte 1 milyon tane aramasını' dinlediMağarada 12 şehit soruşturmasında MSB'den açıklama: Olayda ihmal ve kasıt tespit edilmedi
