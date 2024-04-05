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Vitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vitir namazından sonra namaz kılınır mı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Vitir Namazı nedir, ne zaman kılınır, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Vitir namazının kılınış şekli ve zamanı araştırılıyor. Peki, Vitir namazı kaç rekattır? İşte detaylar...

Vitir namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, sorusu Müslümanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peki, Vitir namazı kaç rekattır? Vitir namazı kılmak şart mıdır?

VİTİR NAMAZI NEDİR NE ZAMAN KILINIR?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîler'e göre üç rek'atlı vacip bir namazdır. Şafii, Maliki ve Hanbeli âlimleri de, vitrin sünnet olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Sünnet nafile demektir.

Vitir müstakil namazdır. Gece yarısından sonra kılınır. Vitir kılınmazsa yatsıyı kaza etmek gerekmez. Gece yarısı kalkamayanların vitri de yatsıyla beraber kılıp yatmaları gerekir.

Vitir müstakil namazdır gece yarısından sonra kılınır - 1. Resim

VİTİR NAMAZININ KAZASI KILINIR MI?

Vitir namazı kaza edilir, çünkü vacibdir. Hanefîlere göre, vitir namazı üç rekattır. Vitir müstakil bir namazdır, gece namazıdır. Sadece vitir veya vitir vacib diye niyet edilir.

VİTİR NAMAZI KILMAK ŞART MIDIR?

Vitir namazı Ebû Hanîfe'den gelen ve Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre vâcip, Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in de aralarında bulunduğu fakihlerin çoğunluğuna göre ise müekked sünnettir.

Vitir namazı, yalnız Ramazan ayında cemaat ile kılınır. Başka zamanlarda yalnız kılınır.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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