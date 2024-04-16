X, platforma yeni kaydolan kullanıcılar için paylaşım ücreti almayı planlıyor

X (Twitter) paylaşım yapmak ücretli mi, ne kadar soruları gündeme geldi. Bot kullanıcıları önlemek amacıyla platforma yeni kaydolan kullanıcılara özel olacak uygulamanın içeriği ve şartlarının detayları haberimizde yer alıyor.

X (Twitter) kaydolmak ve paylaşım yapmak ücretli mi konuları gündeme geldi.

Elon Musk tarafından satılan alınan Twitter'ın adı değişerek X olmuştu.

Ardından kullanım şartları değişen X platformu abonelik sistemine geçiş yaptı.

Abone olarak onaylanan hesaplar, paylaşımlarının aldığı etkileşime göre para kazanmaya başladı.

Şimdi ise yeni bir özelliğin gelmek üzere olduğu konuşuluyor.

X'in yeni kullanıcılar için gönderiye yorum yapma, beğenme ve yer imlerine eklemek için ücret alacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin bir habere X üzerinden cevap veren Musk, yeni kullanıcıların gönderi paylaşması için küçük bir ücret alınacağını söyledi.

X kullanıcısı pek çok bot hesap, dezenformasyonun yayılmasına neden oluyor.

Bu nedenle botlarla mücadele etmek, kullanıcı deneyimi iyileştirmek ve sahte hesaplara karşı önlem almak adına yeni X hesabı açan doğrulanmamış hesapların paylaşım yapmaları için ücret alınacak.

Musk, başka bir hesaba verdiği cevapta yeni hesapların üç ay sonra ücret ödemeden gönderi paylaşabileceklerini belirtti.