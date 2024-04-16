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X, platforma yeni kaydolan kullanıcılar için paylaşım ücreti almayı planlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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X, platforma yeni kaydolan kullanıcılar için paylaşım ücreti almayı planlıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

X (Twitter) paylaşım yapmak ücretli mi, ne kadar soruları gündeme geldi. Bot kullanıcıları önlemek amacıyla platforma yeni kaydolan kullanıcılara özel olacak uygulamanın içeriği ve şartlarının detayları haberimizde yer alıyor.

X (Twitter) kaydolmak ve paylaşım yapmak ücretli mi konuları gündeme geldi.

Elon Musk tarafından satılan alınan Twitter'ın adı değişerek X olmuştu. 

Ardından kullanım şartları değişen X platformu abonelik sistemine geçiş yaptı. 

Abone olarak onaylanan hesaplar, paylaşımlarının aldığı etkileşime göre para kazanmaya başladı. X, platforma yeni kaydolan kullanıcılar için paylaşım ücreti almayı planlıyor - 1. Resim

Şimdi ise yeni bir özelliğin gelmek üzere olduğu konuşuluyor.

X'in yeni kullanıcılar için gönderiye yorum yapma, beğenme ve yer imlerine eklemek için ücret alacağı öğrenildi. 

Konuya ilişkin bir habere X üzerinden cevap veren Musk, yeni kullanıcıların gönderi paylaşması için küçük bir ücret alınacağını söyledi. X, platforma yeni kaydolan kullanıcılar için paylaşım ücreti almayı planlıyor - 2. Resim

X kullanıcısı pek çok bot hesap, dezenformasyonun yayılmasına neden oluyor.

Bu nedenle botlarla mücadele etmek, kullanıcı deneyimi iyileştirmek ve sahte hesaplara karşı önlem almak adına yeni X hesabı açan doğrulanmamış hesapların paylaşım yapmaları için ücret alınacak. X, platforma yeni kaydolan kullanıcılar için paylaşım ücreti almayı planlıyor - 3. Resim

Musk, başka bir hesaba verdiği cevapta yeni hesapların üç ay sonra ücret ödemeden gönderi paylaşabileceklerini belirtti.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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