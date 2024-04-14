Yargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyor
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yargı Zümrüt kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Esma Yeşim Gül kaç yaşında ve daha önce oynadığı dizilere dair konular gündeme geldi.
Yargı'nın Zümrüt'ü Esma Yeşim Gül'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Esma Yeşim Gül, 26 Haziran 1995 yılında doğdu.
Üniversite eğitimini İstanbul Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.
Ekran önü kariyerine 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde başladı.
Ardından çeşitli dizilerde yer alan Yeşim Gül, 2021 yılında Yargı dizisinde Zümrüt karakterini oynadı.
Zümrüt yakın zamanda hikayeye yeniden dahil oldu.
Esman Yeşim Gül oynadığı diziler:
2023 Aile
2021-2022, 2024 Yargı
2021 Yeşilçam
2017 Meryem
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem