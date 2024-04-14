Yargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 23:40 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 23:55 - Güncelleme:

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Yargı Zümrüt kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Esma Yeşim Gül kaç yaşında ve daha önce oynadığı dizilere dair konular gündeme geldi.