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Yargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargı Zümrüt kim, gerçek adı ne araştırılıyor. Esma Yeşim Gül kaç yaşında ve daha önce oynadığı dizilere dair konular gündeme geldi.

Yargı'nın Zümrüt'ü Esma Yeşim Gül'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 

Esma Yeşim Gül, 26 Haziran 1995 yılında doğdu. 

Üniversite eğitimini İstanbul Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Ekran önü kariyerine 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde başladı.

Ardından çeşitli dizilerde yer alan Yeşim Gül, 2021 yılında Yargı dizisinde Zümrüt karakterini oynadı. Yargı Zümrüt karakterini Esma Yeşim Gül canlandırıyor - 1. Resim

Zümrüt yakın zamanda hikayeye yeniden dahil oldu.

Esman Yeşim Gül oynadığı diziler:

2023 Aile

2021-2022, 2024 Yargı

2021 Yeşilçam

2017 Meryem

2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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