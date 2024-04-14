Yargı dizisi Serap karakterini Ebru Helvacıoğlu canlandırıyor

Yargı dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak hikayeye dahil olan Serap kimdir, gerçek adı ne Ebru Helvacıoğlu'nun hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Yargı dizisi Serap kim, gerçek adı ne araştırılıyor.

Konuk oyuncu olarak hikayeye dahil olan Ebru Helvacıoğlu kaç yaşında, hayatı ve kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Ebru Helvacıoğlu, 25 Aralık 1986 yılında Eskişehir'de doğdu.

Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Oyunculuk bölümünde tamamladı.

İlk ekran önü tecrübesini 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisinde Simge karakteriyle yaşadı.

2013 yılında, başrollerinde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Çalıkuşu dizisinde Necmiye karakterini canlandırdı.

Son olarak 2016 yılında Rüya filminde yer aldı.

Ebru Helvacıoğlu oynadığı dizi ve filmler:

2008 Küçük Kadınlar

2010 Karadağlar

2010 Halil İbrahim Sofrası

2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 Mor Menekşeler

2013 Çalıkuşu

2014 Ne Gelen Var Ne Giden (film)

2016 Sessiz Yalanlar (film)

2016 Rüya (film)