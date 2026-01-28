Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun yayınlanmasıyla "Yarın İstanbul'da yağmur var mı? " sorusu cevap buldu. Nem oranının yüksek seyredeceği İstanbul'da yarın hava sıcaklığının en düşük 10°C olması bekleniyor.

MGM'nin paylaştığı saatlik hava durumu tahminleriyle birlikte yarın İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu. 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkların 10- 15 °C olması bekleniyor. Ayrıca nem oranının ise 64- 82 sevilerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Yarın İstanbul'da yağmur vardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul'da yarın (29 Ocak) yağmur etkili olacak. Bu kapsamda vatandaşların yağış nedeniyle dikkat olmaları konusunda uyarı yaptı.

Yarın İstanbulda yağmur var mı? (29 Ocak MGM hava durumu raporu)

29 Ocak Perşembe günü 09.00 - 12.00 saatleri arasında hafif sağanak yağış etkisini gösterecek. Ardından 12.00'dan 24.00'a kadar yağışlar yer yer devam decek.

09.00 - 12.00 Hafif Sağanak Yağışlı

12.00 - 15.00 Sağanak Yağışlı

15.00 - 18.00 Sağanak Yağışlı

18.00 - 21.00 Sağanak Yağışlı

21.00 - 24.00 Sağanak Yağışlı

29-2 ŞUBAT İSTANBUL MGM HAVA DURUMU RAPORU

