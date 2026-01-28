MGM tarafından paylaşılan veriler ile beraber ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu da gündeme taşındı. Şubat ayına az bir zaman kala yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ocak-4 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan son değerlendirmeleri paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınalar sebebi ile yeniden ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu gündemde. İşte MGM tarafından paylaşılan 29 Ocak-2 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri...

İstanbula ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ocak ile Şubat ayının ilk günlerini kapsayan tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor.. Megakentte hava sıcalklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağışların kar yerine yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

İstanbula ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu

29 OCAK-ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günleri sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise 10 ila 15 derece arasında değişecek. 31 Ocak Cumartesi günü itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması beklenirken yağışlar yağmur şeklinde devam edecek.

Şubat ayının ilk günlerinde de İstanbul'da yağmurlu hava etkisini sürdürecek, sıcaklıklar ise 5-9 derece aralığında seyredecek.

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 29 Ocak Perşembe İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 11 15 64 82 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 25 -5,1 17,4 4,1 9,4 30 Ocak Cuma İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 10 13 75 89 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 23 -3,7 18,5 4,1 9,8 31 Ocak Cumartesi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 5 9 74 87 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 15 -3,7 17,3 3,8 8,8 01 Şubat Pazar İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 5 9 78 90 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 31 -4,1 17,3 3,5 9,2 02 Şubat Pazartesi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 5 9 82 90 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu 31 -3,4 17,4 3,3 9

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor.

Yağışların batı ve iç kesimlerde yağmur ve sağanak, doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesine dikkat çekilirken bazı doğu ve güneydoğu illerinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor.

İstanbula ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbula ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbula ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbula ne zaman kar yağacak? 29 Ocak-2 Şubat İstanbul Hava Durumu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası