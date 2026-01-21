Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu uyarı yayımlayarak kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar

Manisa, Balıkesir: Gök gürültülü sağanak yağış

Isparta, Burdur: Karla karışık yağmur

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye: Kar yağışı

Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de görülecek yağış, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışı Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

