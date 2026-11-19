Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 20-22 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Yeni haftanın Cuma ve Pazar kampanyalarında mutfak gereçleri, ev tekstili, temizlik ürünleri, elektronik cihazlar ve küçük ev aletleri satışa sunulacak. BİM 20 Kasım ve 22 Kasım aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin fiyatları alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından merak ediliyor.
BİM'in 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günlerine özel hazırladığı aktüel afişlerde farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Mutfak ve ev düzenleme ürünlerinden televizyonlara, kahve makinelerinden çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterilerle buluşacak. İşte 20-22 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünleri ve güncel fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 20 KASIM 2026 KATALOĞU
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti – 1.150 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas – 119 TL
Bambu Kirli Sepeti – 529 TL
Bambu Organizer Set (3'lü) – 319 TL
Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet – 419 TL
Kapaklı Saklama Kutusu (16 L) – 129 TL
Kabartmalı Sıvı Sabunluk ve Fırçalık Seti (2'li) – 379 TL
Banyo Seti (5'li) – 499 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları – 149 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası – 159 TL
Mutfak/Banyo Ürünleri – 37 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri – 49 TL
Banyo Taburesi – 129 TL
Plastik Ürün Çeşitleri – 29 TL
Pratik Mandallı Mop – 119 TL
Fırça Çeşitleri – 99 TL
Hazneli Spreyli Camsil – 139 TL
Tüy Toplayıcı (2 yedekli) – 129 TL
Su Kovası (15 L) – 129 TL
Kadın Triko 2'li Takım – 759 TL
Erkek Pijama Takımı – 429 TL
Kadın Panço – 269 TL
Kadın Aksesuarlı Terlik – 279 TL
Çocuk Ev Botu – 219 TL
Şal – 199 TL
Kadın/Erkek Bere – 99 TL
Çocuk Bere – 89 TL
Saç Kurutma Bonesi – 99 TL
Banyo Paspas Seti (2'li) – 419 TL
Banyo Paspası – 99 TL
Su Emici Paspas – 129 TL
Ayak Havlusu – 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 245 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 199 TL
Yastık Kılıfı (2'li) – 79 TL
Silikon Yastık – 149 TL
Pötikare Masa Örtüsü – 79 TL
PVC Masa Örtüsü – 119 TL
Koltuk Örtüsü – 199 TL
Peşkir Kurulama Bezi (3'lü) – 49 TL
İğneye İplik Geçirme Aparatı – 40 TL
Desenli Mezura – 69 TL
Dikiş Seti – 129 TL
Kaydırmaz Tabanlık – 59 TL
Kurutma Topu (3'lü) – 139 TL
Tefal Wok Tava (28 cm) – 1.150 TL
Tefal Tava (24 cm) – 749 TL
Tefal Tava (32 cm) – 1.050 TL
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı – 1.890 TL
Sahan (20 cm) – 299 TL
Derin Tencere (24 cm) – 649 TL
Karnıyarık Tencere (22 cm) – 519 TL
Gravürlü Kahve Fincan Seti (6'lı) – 219 TL
Gümüş Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı (2'li) – 349 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (630 cc) – 119 TL
Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) – 129 TL
Cam Fırın Tepsisi Seti (2'li) – 359 TL
Boncuk Kulplu Mottolu Kupa – 179 TL
Bambu Tepsi – 279 TL
Saplı Bambu Kesme Tahtası/Sunumluk Çeşitleri – 259 TL
Papatya Şekilli Desenli Tepsi – 129 TL
Havlu Lastik Toka Çeşitleri – 65 TL
Bulaşıklık – 149 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı (1600 ml) – 45 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı (2400 ml) – 55 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı (3160 ml) – 69 TL
Kapaklı Hamur Leğeni (7 L) – 89 TL
Bıçak Seti (5'li) – 159 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 KASIM 2026 KATALOĞU
Barbie/Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı – 479 TL
Tekli Oyun Hamuru (125 g) – 39 TL
Oyuncak Puset – 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti – 199 TL
Masalı Blok Seti – 349 TL
Pilsan Mini Kent – 329 TL
Oyuncak Çeşitleri – 199 TL
Pelüş Midilli At – 629 TL
Süpermarket Arabası Seti – 429 TL
Dedektif Kutu Oyunu – 199 TL
Kelime Girdabı Kutu Oyunu – 199 TL
360 Derece Dönen Spor Arabalar – 279 TL
Çek Bırak Metal Mini İş Araçları – 79 TL
Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li) – 129 TL
Büyük Teker Araba – 269 TL
Aksesuarlı Sevimli Kediler – 149 TL
Bowling Seti – 149 TL
Parmak Isıran Dinozor – 99 TL
Lale Demeti – 189 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası – 119 TL
Bilsem Kitapları – 119 TL
Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları – 55 TL
Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar – 119 TL
Hikâye Kitapları – 79 TL
Çelik Termos (2 L) – 959 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası – 599 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi – 15.900 TL
Arnica El Blender Seti – 1.990 TL
Doğrayıcı – 1.290 TL
Cam Kettle – 990 TL
Şarjlı Dikey Süpürge – 5.900 TL
Masaj Tabancası – 590 TL
Fakir Türk Kahve Makinesi – 1.990 TL
Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge – 2.490 TL
Akıllı Tartı – 599 TL
Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini – 699 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 1.390 TL
Philips Epilatör – 1.190 TL
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV – 18.990 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV – 16.990 TL
HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı – 7.450 TL
Metal Masa Lambası – 599 TL
Şarjlı LED Aplik – 399 TL
LCD Yazı Tahtası (12 inç) – 229 TL
Şarjlı Su Pompası – 299 TL
Metalik Dokulu Kulaklık – 599 TL
Retro Oyun Konsolu – 1.090 TL
Şarjlı Gameboy – 699 TL
Kablosuz Mouse – 249 TL
Akıllı Saat – 399 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu (-30°C, 5 L) – 160 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre (-80°C, 1 L) – 80 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu (-21°C, 5 L) – 140 TL
Radyatör Antifrizi (-37°C, 3 L) – 235 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml) – 65 TL
Oto Cam Buğu Önleyici (500 ml) – 65 TL