BİM aktüel ürünler kataloğu 20-22 Kasım 2026 tarihleri için yayımlandı. Yeni haftanın Cuma ve Pazar kampanyalarında mutfak gereçleri, ev tekstili, temizlik ürünleri, elektronik cihazlar ve küçük ev aletleri satışa sunulacak. BİM 20 Kasım ve 22 Kasım aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin fiyatları alışveriş yapmayı planlayanlar tarafından merak ediliyor.

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BİM'in 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazar günlerine özel hazırladığı aktüel afişlerde farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda ürün bulunuyor. Mutfak ve ev düzenleme ürünlerinden televizyonlara, kahve makinelerinden çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi müşterilerle buluşacak. İşte 20-22 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünleri ve güncel fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 20 KASIM 2026 KATALOĞU

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti – 1.150 TL

Vileda Spino Ultra Yedek Paspas – 119 TL

Bambu Kirli Sepeti – 529 TL

Bambu Organizer Set (3'lü) – 319 TL

Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet – 419 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kapaklı Saklama Kutusu (16 L) – 129 TL

Kabartmalı Sıvı Sabunluk ve Fırçalık Seti (2'li) – 379 TL

Banyo Seti (5'li) – 499 TL

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları – 149 TL

Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası – 159 TL

Mutfak/Banyo Ürünleri – 37 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri – 49 TL

Banyo Taburesi – 129 TL

Plastik Ürün Çeşitleri – 29 TL

Pratik Mandallı Mop – 119 TL

Fırça Çeşitleri – 99 TL

Hazneli Spreyli Camsil – 139 TL

Tüy Toplayıcı (2 yedekli) – 129 TL

Su Kovası (15 L) – 129 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kadın Triko 2'li Takım – 759 TL

Erkek Pijama Takımı – 429 TL

Kadın Panço – 269 TL

Kadın Aksesuarlı Terlik – 279 TL

Çocuk Ev Botu – 219 TL

Şal – 199 TL

Kadın/Erkek Bere – 99 TL

Çocuk Bere – 89 TL

Saç Kurutma Bonesi – 99 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Banyo Paspas Seti (2'li) – 419 TL

Banyo Paspası – 99 TL

Su Emici Paspas – 129 TL

Ayak Havlusu – 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 245 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 199 TL

Yastık Kılıfı (2'li) – 79 TL

Silikon Yastık – 149 TL

Pötikare Masa Örtüsü – 79 TL

PVC Masa Örtüsü – 119 TL

Koltuk Örtüsü – 199 TL

Peşkir Kurulama Bezi (3'lü) – 49 TL

İğneye İplik Geçirme Aparatı – 40 TL

Desenli Mezura – 69 TL

Dikiş Seti – 129 TL

Kaydırmaz Tabanlık – 59 TL

Kurutma Topu (3'lü) – 139 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tefal Wok Tava (28 cm) – 1.150 TL

Tefal Tava (24 cm) – 749 TL

Tefal Tava (32 cm) – 1.050 TL

18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı – 1.890 TL

Sahan (20 cm) – 299 TL

Derin Tencere (24 cm) – 649 TL

Karnıyarık Tencere (22 cm) – 519 TL

Gravürlü Kahve Fincan Seti (6'lı) – 219 TL

Gümüş Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı (2'li) – 349 TL

Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (630 cc) – 119 TL

Bambu Kapaklı Dekorlu Kavanoz (970 cc) – 129 TL

Cam Fırın Tepsisi Seti (2'li) – 359 TL

Boncuk Kulplu Mottolu Kupa – 179 TL

Bambu Tepsi – 279 TL

Saplı Bambu Kesme Tahtası/Sunumluk Çeşitleri – 259 TL

Papatya Şekilli Desenli Tepsi – 129 TL

Havlu Lastik Toka Çeşitleri – 65 TL

Bulaşıklık – 149 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı (1600 ml) – 45 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı (2400 ml) – 55 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı (3160 ml) – 69 TL

Kapaklı Hamur Leğeni (7 L) – 89 TL

Bıçak Seti (5'li) – 159 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 KASIM 2026 KATALOĞU

Barbie/Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı – 479 TL

Tekli Oyun Hamuru (125 g) – 39 TL

Oyuncak Puset – 319 TL

Oyuncak Şirin Şef Seti – 199 TL

Masalı Blok Seti – 349 TL

Pilsan Mini Kent – 329 TL

Oyuncak Çeşitleri – 199 TL

Pelüş Midilli At – 629 TL

Süpermarket Arabası Seti – 429 TL

Dedektif Kutu Oyunu – 199 TL

Kelime Girdabı Kutu Oyunu – 199 TL

360 Derece Dönen Spor Arabalar – 279 TL

Çek Bırak Metal Mini İş Araçları – 79 TL

Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li) – 129 TL

Büyük Teker Araba – 269 TL

Aksesuarlı Sevimli Kediler – 149 TL

Bowling Seti – 149 TL

Parmak Isıran Dinozor – 99 TL

Lale Demeti – 189 TL

Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası – 119 TL

Bilsem Kitapları – 119 TL

Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları – 55 TL

Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar – 119 TL

Hikâye Kitapları – 79 TL

Çelik Termos (2 L) – 959 TL

Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası – 599 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi – 15.900 TL

Arnica El Blender Seti – 1.990 TL

Doğrayıcı – 1.290 TL

Cam Kettle – 990 TL

Şarjlı Dikey Süpürge – 5.900 TL

Masaj Tabancası – 590 TL

Fakir Türk Kahve Makinesi – 1.990 TL

Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge – 2.490 TL

Akıllı Tartı – 599 TL

Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini – 699 TL

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 1.390 TL

Philips Epilatör – 1.190 TL

Yarın satışta! 20-22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV – 18.990 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV – 16.990 TL

HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı – 7.450 TL

Metal Masa Lambası – 599 TL

Şarjlı LED Aplik – 399 TL

LCD Yazı Tahtası (12 inç) – 229 TL

Şarjlı Su Pompası – 299 TL

Metalik Dokulu Kulaklık – 599 TL

Retro Oyun Konsolu – 1.090 TL

Şarjlı Gameboy – 699 TL

Kablosuz Mouse – 249 TL

Akıllı Saat – 399 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu (-30°C, 5 L) – 160 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre (-80°C, 1 L) – 80 TL

Antifrizli Oto Cam Suyu (-21°C, 5 L) – 140 TL

Radyatör Antifrizi (-37°C, 3 L) – 235 TL

Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml) – 65 TL

Oto Cam Buğu Önleyici (500 ml) – 65 TL

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