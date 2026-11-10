ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOK'a neler geliyor?

ŞOK 11-17 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK market raflarında elektronik ev aletleri, televizyon, mutfak ekipmanları, tadilat malzemeleri, kışlık giyim, temizlik ve gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle QLED televizyonlar, kablosuz dikey süpürge, şarjlı matkap, merdiven ve banyo düzenleyicileri dikkat çekerken yeni ŞOK aktüel ürünler listesi ve fiyatları belli oldu.

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ŞOK'un 11 ile 17 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın fırsatları kataloğundaki ürünler belli oldu. Yeni katalogda 55 ve 65 inç QLED televizyonlar, kablosuz dikey süpürge, blender, tost makinesi, şarjlı el aletleri ve çok amaçlı organizerler öne çıkıyor. Kış mevsimine yönelik pelüş giyim ürünlerinin yanı sıra temizlik, kişisel bakım, atıştırmalık ve temel gıda ürünlerinde de indirimler bulunuyor. İşte 11 ile 17 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve güncel fiyatları...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 11-17 KASIM KATALOĞU

Saç Spreyi ve Hacim Köpüğü 200 ml: 179 TL

Saç Ağdası 100 ml: 179 TL

Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi 175 ml: 179 TL

Fön Suyu 200 ml: 109 TL

Durulanmayan Sıvı Saç Kremi 200 ml: 119 TL

ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOKa neler geliyor?

Saç Bakım Yağı 100 ml: 145 TL

Lip Balm Çeşitleri 10 ml: 89 TL

Deodorant Çeşitleri 150 ml: 129 TL

Meyveli, Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri: 49 TL

Toz Çamaşır Deterjanı 10 kg: 449 TL

Emici Külot Hasta Bezi Çeşitleri: 235 TL

Devam Sütü 300 g: 330 TL

Çamaşır Suyu 5 L: 179 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 399 TL

Buzdolabı ve Mutfak Yüzey Kir ve Küf Temizleyici 1000 ml: 129 TL

Kakaolu Fındık Kreması 1000 g: 179 TL

Demlik Poşet Çay 100'lü: 159 TL

Şeftali ve Karışık Meyveli İçecek 6x200 ml: 80 TL

Kakaolu Kaplamalı Bisküvi 276 g: 49 TL

Deodorant Çeşitleri 200 ml: 149 TL

ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOKa neler geliyor?

Hazır Salep 1 L: 99 TL

Karamelli Çikolatalı Puding 4x100 g: 75 TL

Üzümlü Oturak Tatlı 150 g: 49,50 TL

Yağlı Siyah Zeytin 1 kg: 149 TL

Kakao Kaplı Pişmaniye 200 g: 79,95 TL

Tahin 350 g: 79,90 TL

Tavuk Çeşnili Hazır Noodle 60 g: 27,50 TL

Hindistan Cevizli Çikolata 40 g: 39,95 TL

Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 g: 79 TL

Orman Meyveli Dondurulmuş Ürün 500 g: 199 TL

Mini Top Kroket 270 g: 89,90 TL

Çikolata 23,5 g: 24,50 TL

Beyaz Çikolatalı Gofret 39 g: 39,90 TL

Sürpriz Yumurta 3x20 g: 115 TL

Bisküvili Çikolata 86 g: 119 TL

Tart Kurabiye 141,5 g: 39,95 TL

Patates Cipsi 160 g: 59,90 TL

Tahinli Cips 120 g: 39,95 TL

Mini Kamyon Sakızlı Oyuncak 14 g: 49,95 TL

Yumuşak Şeker 200 g: 69,95 TL

ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOKa neler geliyor?

55 İnç 4K QLED Android Televizyon: 18.999 TL

65 İnç 4K QLED Android Televizyon: 26.999 TL

Süpürge Makinesi: 3.999 TL

Kablosuz Dikey Süpürge: 10.999 TL

Blender: 1.399 TL

Izgara ve Tost Makinesi: 1.499 TL

Flash Beyaz Golyat 3'lü Priz: 175 TL

Lightning Kulak İçi Kulaklık: 175 TL

Ev Şarj Adaptörü 2.1A: 150 TL

Powerbank 10.000 mAh: 325 TL

ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOKa neler geliyor?

18V Akülü Vidalama Çantalı Set: 1.390 TL

Şarjlı Hava Üfleyici: 1.390 TL

Katlanabilir Şarjlı Vidalama: 499 TL

Silikon Tabancası 40 W: 250 TL

Şarjlı Avuç Taşlama Makinesi: 1.290 TL

Yazılabilir Şeffaf Etiket 30'lu: 75 TL

Tamir Bandı 10 m: 50 TL

Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı: 100 TL

Elektrik İzolasyon Bandı: 25 TL

Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 50 TL

Merdiven Su Bariyeri: 150 TL

Kapı Altı İzolasyon Bandı 1 m: 100 TL

Kapı ve Pencere İzolasyon Bandı 5 m: 100 TL

Tüylü Bez Elektrik Bandı: 75 TL

Takım Çantası 19 inç: 499 TL

Mega Organizer 18 Bölmeli: 275 TL

Merdiven 4+1 Basamaklı: 1.190 TL

Döner Başlıklı Mop Seti: 450 TL

Yedek Mop: 100 TL

Banyo Süngeri: 50 TL

Faraşlı Fırça Seti: 75 TL

ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOKa neler geliyor?

Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti: 275 TL

Duş Başlığı Seti 5 Fonksiyonlu: 250 TL

Spiralli Taharet El Duşu Seti: 250 TL

Duş Başlığı Seti 4 Fonksiyonlu: 150 TL

Batarya Ucu 2 Fonksiyonlu: 150 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu: 125 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 3 Fonksiyonlu: 100 TL

Süzgeç ve Organizer Çeşitleri: 50 TL

Petek Çamaşır Kurutmalığı: 225 TL

Metal Çok Amaçlı Sabunluk Rafı: 250 TL

Cam Sabunluk Seti 2'li: 225 TL

Vintage Sprey Seti: 325 TL

Plastik Askı 6'lı: 75 TL

Çok Amaçlı Krom Renkli Askı Çeşitleri: 100 TL

Banyo Köşeliği: 350 TL

Fanuslu Banyo Organizeri: 125 TL

Metal Standlı Cam Sabunluk Seti: 299 TL

Tüy Toplama Rulosu 5+1 Yedekli: 175 TL

Katlanır Çöp Kovası 6 L: 225 TL

Havlu Askısı: 50 TL

Silikon Mandal 10'lu: 50 TL

Çok Amaçlı Organizer: 275 TL

Tuvalet Kağıtlığı ve Askılık Çeşitleri: 150 TL

Temizlik Fırçası Çeşitleri: 75 TL

ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOKa neler geliyor?

Kadın Pelüş Triko Hırka: 599 TL

Kadın Pelüş Triko: 550 TL

Pelüş Kulaklık: 199 TL

Kadın Pelüş Bere: 150 TL

Kadın Pelüş Çorap: 100 TL

Kadın Pelüş Atkı: 250 TL

Hareketli Figürlü Pelüş Şapka: 375 TL

Figürlü Pelüş Patik: 199 TL

Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL

Simli Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL

Hareketli Figürlü Pelüş Kulaklık: 375 TL

Kadın Termal Tayt: 350 TL

Erkek Soket Çorap 5'li: 175 TL

Unisex Termal Çorap: 50 TL

Erkek Trekking Ayakkabı: 999 TL

Kristal Yumak 2'li: 89,95 TL

Lüks Yumak 2'li: 89,95 TL

Klasik Yumak 2'li: 89,95 TL

Bölmeli Kilitli Çok Amaçlı Organizer 5,75 L: 199 TL

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