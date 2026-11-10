ŞOK aktüel ürünler 11-17 Kasım kataloğu! Bu hafta ŞOK'a neler geliyor?
ŞOK 11-17 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK market raflarında elektronik ev aletleri, televizyon, mutfak ekipmanları, tadilat malzemeleri, kışlık giyim, temizlik ve gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle QLED televizyonlar, kablosuz dikey süpürge, şarjlı matkap, merdiven ve banyo düzenleyicileri dikkat çekerken yeni ŞOK aktüel ürünler listesi ve fiyatları belli oldu.
ŞOK'un 11 ile 17 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak haftanın fırsatları kataloğundaki ürünler belli oldu. Yeni katalogda 55 ve 65 inç QLED televizyonlar, kablosuz dikey süpürge, blender, tost makinesi, şarjlı el aletleri ve çok amaçlı organizerler öne çıkıyor. Kış mevsimine yönelik pelüş giyim ürünlerinin yanı sıra temizlik, kişisel bakım, atıştırmalık ve temel gıda ürünlerinde de indirimler bulunuyor. İşte 11 ile 17 Kasım ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve güncel fiyatları...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 11-17 KASIM KATALOĞU
Saç Spreyi ve Hacim Köpüğü 200 ml: 179 TL
Saç Ağdası 100 ml: 179 TL
Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi 175 ml: 179 TL
Fön Suyu 200 ml: 109 TL
Durulanmayan Sıvı Saç Kremi 200 ml: 119 TL
Saç Bakım Yağı 100 ml: 145 TL
Lip Balm Çeşitleri 10 ml: 89 TL
Deodorant Çeşitleri 150 ml: 129 TL
Meyveli, Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri: 49 TL
Toz Çamaşır Deterjanı 10 kg: 449 TL
Emici Külot Hasta Bezi Çeşitleri: 235 TL
Devam Sütü 300 g: 330 TL
Çamaşır Suyu 5 L: 179 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li: 399 TL
Buzdolabı ve Mutfak Yüzey Kir ve Küf Temizleyici 1000 ml: 129 TL
Kakaolu Fındık Kreması 1000 g: 179 TL
Demlik Poşet Çay 100'lü: 159 TL
Şeftali ve Karışık Meyveli İçecek 6x200 ml: 80 TL
Kakaolu Kaplamalı Bisküvi 276 g: 49 TL
Deodorant Çeşitleri 200 ml: 149 TL
Hazır Salep 1 L: 99 TL
Karamelli Çikolatalı Puding 4x100 g: 75 TL
Üzümlü Oturak Tatlı 150 g: 49,50 TL
Yağlı Siyah Zeytin 1 kg: 149 TL
Kakao Kaplı Pişmaniye 200 g: 79,95 TL
Tahin 350 g: 79,90 TL
Tavuk Çeşnili Hazır Noodle 60 g: 27,50 TL
Hindistan Cevizli Çikolata 40 g: 39,95 TL
Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 g: 79 TL
Orman Meyveli Dondurulmuş Ürün 500 g: 199 TL
Mini Top Kroket 270 g: 89,90 TL
Çikolata 23,5 g: 24,50 TL
Beyaz Çikolatalı Gofret 39 g: 39,90 TL
Sürpriz Yumurta 3x20 g: 115 TL
Bisküvili Çikolata 86 g: 119 TL
Tart Kurabiye 141,5 g: 39,95 TL
Patates Cipsi 160 g: 59,90 TL
Tahinli Cips 120 g: 39,95 TL
Mini Kamyon Sakızlı Oyuncak 14 g: 49,95 TL
Yumuşak Şeker 200 g: 69,95 TL
55 İnç 4K QLED Android Televizyon: 18.999 TL
65 İnç 4K QLED Android Televizyon: 26.999 TL
Süpürge Makinesi: 3.999 TL
Kablosuz Dikey Süpürge: 10.999 TL
Blender: 1.399 TL
Izgara ve Tost Makinesi: 1.499 TL
Flash Beyaz Golyat 3'lü Priz: 175 TL
Lightning Kulak İçi Kulaklık: 175 TL
Ev Şarj Adaptörü 2.1A: 150 TL
Powerbank 10.000 mAh: 325 TL
18V Akülü Vidalama Çantalı Set: 1.390 TL
Şarjlı Hava Üfleyici: 1.390 TL
Katlanabilir Şarjlı Vidalama: 499 TL
Silikon Tabancası 40 W: 250 TL
Şarjlı Avuç Taşlama Makinesi: 1.290 TL
Yazılabilir Şeffaf Etiket 30'lu: 75 TL
Tamir Bandı 10 m: 50 TL
Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı: 100 TL
Elektrik İzolasyon Bandı: 25 TL
Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 50 TL
Merdiven Su Bariyeri: 150 TL
Kapı Altı İzolasyon Bandı 1 m: 100 TL
Kapı ve Pencere İzolasyon Bandı 5 m: 100 TL
Tüylü Bez Elektrik Bandı: 75 TL
Takım Çantası 19 inç: 499 TL
Mega Organizer 18 Bölmeli: 275 TL
Merdiven 4+1 Basamaklı: 1.190 TL
Döner Başlıklı Mop Seti: 450 TL
Yedek Mop: 100 TL
Banyo Süngeri: 50 TL
Faraşlı Fırça Seti: 75 TL
Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti: 275 TL
Duş Başlığı Seti 5 Fonksiyonlu: 250 TL
Spiralli Taharet El Duşu Seti: 250 TL
Duş Başlığı Seti 4 Fonksiyonlu: 150 TL
Batarya Ucu 2 Fonksiyonlu: 150 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu: 125 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu 3 Fonksiyonlu: 100 TL
Süzgeç ve Organizer Çeşitleri: 50 TL
Petek Çamaşır Kurutmalığı: 225 TL
Metal Çok Amaçlı Sabunluk Rafı: 250 TL
Cam Sabunluk Seti 2'li: 225 TL
Vintage Sprey Seti: 325 TL
Plastik Askı 6'lı: 75 TL
Çok Amaçlı Krom Renkli Askı Çeşitleri: 100 TL
Banyo Köşeliği: 350 TL
Fanuslu Banyo Organizeri: 125 TL
Metal Standlı Cam Sabunluk Seti: 299 TL
Tüy Toplama Rulosu 5+1 Yedekli: 175 TL
Katlanır Çöp Kovası 6 L: 225 TL
Havlu Askısı: 50 TL
Silikon Mandal 10'lu: 50 TL
Çok Amaçlı Organizer: 275 TL
Tuvalet Kağıtlığı ve Askılık Çeşitleri: 150 TL
Temizlik Fırçası Çeşitleri: 75 TL
Kadın Pelüş Triko Hırka: 599 TL
Kadın Pelüş Triko: 550 TL
Pelüş Kulaklık: 199 TL
Kadın Pelüş Bere: 150 TL
Kadın Pelüş Çorap: 100 TL
Kadın Pelüş Atkı: 250 TL
Hareketli Figürlü Pelüş Şapka: 375 TL
Figürlü Pelüş Patik: 199 TL
Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL
Simli Figürlü Pelüş Panduf: 299 TL
Hareketli Figürlü Pelüş Kulaklık: 375 TL
Kadın Termal Tayt: 350 TL
Erkek Soket Çorap 5'li: 175 TL
Unisex Termal Çorap: 50 TL
Erkek Trekking Ayakkabı: 999 TL
Kristal Yumak 2'li: 89,95 TL
Lüks Yumak 2'li: 89,95 TL
Klasik Yumak 2'li: 89,95 TL
Bölmeli Kilitli Çok Amaçlı Organizer 5,75 L: 199 TL