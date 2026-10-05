6 Ekim Salı günü şehir içi ulaşımda uygulanacak tarife belli oldu. ''Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Salı otobüs, metro, vapur, tramvay, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?'' merakla araştırılırken konuya ilişkin açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Vatandaşlar aynı zamanda ''6 Ekim toplu taşıma neden ücretsiz?'' sorusunun da cevabını araştırmaya başladı.

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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında 6 Ekim 2026 Salı günü için toplu taşıma ücretleri gündemde yerini aldı. Vatandaşlar yarın toplu taşımaların hangi tarife üzerinden ücretlendirileceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Salı otobüs, metro, vapur, tramvay, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Salı otobüs, metro, vapur, tramvay, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?

YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim 2026 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. İBB'nin duyurusunda, kentte İstanbulkart sistemiyle entegre şekilde hizmet veren toplu ulaşım araçlarının 6 Ekim boyunca ücret alınmadan kullanılabileceği belirtildi. Yarın tüm İstanbullular, gün içerisinde şehir içindeki yolculuklarını ücretsiz gerçekleştirebilecek.



Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Salı otobüs, metro, vapur, tramvay, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?

6 EKİM SALI OTOBÜS, METRO, VAPUR, TRAMVAY, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'de şehir içerisinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılacak. Yarın ücretsiz olan toplu taşımalara otobüs, metro, vapur, tramvay, metrobüs ve marmaray dahil olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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