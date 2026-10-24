Yaş doğrulaması nasıl yapılır? 15 yaş altı sosyal medya yasağı için tarih belli oldu

15 yaş altına sosyal medya yasağı 1 Kasım itibariyle başlayacak! Düzenleme kapsamında sosyal medya yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet'ten alınacak "yaş doğrulama belirteci" ile yapılacak. Peki, yaş doğrulaması nasıl, nereden yapılır?

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15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesinin uygulama takvimi geçtiğimiz günlerde belli oldu. 1 Kasım 2026 tarihinde başlayacak yeni sistemde yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılırken ekran kaydırma, ekran kaydı ve canlı yayın gibi özelliklere de yaş grubuna göre kısıtlama getirilecek. Sosyal medya platformlarına yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi verilecek.

Yaş doğrulaması nasıl, nereden yapılır? 15 yaş doğrulaması yapmayanlar kullanamayacak

YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak "yaş doğrulama belirteci"ile yapılacak. Sosyal medya kullanımını sürdürmek isteyen çocuklar, yaşlarını doğrulamak için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcılar, yaş bilgilerini doğruladıktan sonra dijital bir kod alacak ve bu kod aracılığıyla sosyal medya platformlarında hesap oluşturabilecek.

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması halinde platform, hesabı geçici olarak askıya alabilecek ve kullanıcıdan yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmasını isteyebilecek.

DOĞRULAMA YALNIZCA E- DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



DMM'den 1 Kasım'da yürürlüğe girecek "sosyal medya yaş doğrulaması düzenlemesi"ne ilişkin uyarı geldi. Dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmenin er aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır. İşleme başlamadan önce tarayıcının adres çubuğu mutlaka kontrol edilmeli, resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar ya da yanıltıcı karakterler içeren adresler üzerinden kesinlikle işlem yapılmamalıdır. SMS, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gelen yönlendirme bağlantılarına (linklere) kesinlikle tıklanmamalıdır. e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalıdır. Telefonla arayarak, mesaj atarak ya da sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahsiyle ücret, kart bilgisi veya şifre talep eden şahıs ve hesaplara karşı son derece dikkatli olunmalıdır."

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