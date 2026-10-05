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Yaşlı ve engelli bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama

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Yaşlı ve engelli bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama
Başlık ResmiYaşlı ve engelli bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama

Ekim ayının ilk günlerinde gözler evde bakım maaşlarına çevrilmişti. Yaşlı ve engelli bakım maaşlarının ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Peki, yaşlı ve engelli bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yaşlı ve engelli bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama
Başlık ResmiYaşlı ve engelli bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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