Perşembe akşamları yayımlanan Muhtemel Aşk dizisinin 29 Ekim tarihli yayın akışından çıkarılması, takipçilerinde soru işaretlerine neden oldu. Dizinin yayınlanan fragmanıyla yeni bölümün yayın tarihine yer verildi. Peki, Muhtemel Aşk bu hafta yayımlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

Kaydet a- | +A

Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan Muhtemel Aşk dizisinin 20. bölüm yayın takviminde değişikliğe gidildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yayına ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi de yayınlanan fragmanla duyuruldu. Diziseverler, ekran macerasında 19 bölümü geride bırakan dizinin 20. bölümünü 1 hafta gecikmeli izleyebilecek.

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin normal yayın akışına göre 29 Ekim Perşembe günü ekrana gelmesi beklenen 20. bölümü, Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle bir hafta ertelendi.

Yayın akışından çıkarıldı... Muhtemel Aşk yeni bölümü bu hafta yok mu?

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Kadir, sevdiği kadın ve ailesiyle mutluluğun tarifini yaparken Tolga ve Özlem arasında ipler iyice geriliyor. Kader, Tolga’nın Ali’den ve Kadir’den vazgeçmeyeceğini dile getirirken iki kardeşin arasındaki güçlü bağ da ekranlara yansıyor. Kader’in Özlem’e “Birkaç haftalık ömrüm kaldı!” sözleri ise yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı iyice artırıyor.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala