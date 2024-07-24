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Yaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris'te

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris&#039;te

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dört yılda bir yapılan Yaz Olimpiyatlarının en son 2020 yılında yapılması planlanmıştı. Ancak tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle bir sene ertelenerek 23 Temmuz 2021 tarihinde Tokyo’da gerçekleşti.

Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı 2021 Yaz Olimpiyatları’nda, 33 farklı spor branşında toplam 50 disiplinde yarışmalar düzenlendi.

YAZ OLİMPİYATLARI EN SON NE ZAMAN YAPILDI?

Dört yılda bir düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları en son 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo’nun ikinci kez ev sahipliği yapmasıyla gerçekleşti.

Yaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris'te - 1. Resim

YAZ OLİMPİYATLARI EN SON NEREDE YAPILDI?

2020 yılında yapılması planlanan Yaz Olimpiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle bir sene ertelenerek 2021 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi.

2024 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE?

26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları Fransa’nın başkenti Paris’de yapılacak.

YAZ OLİMPİYATLARI KAÇ YILDA BİR OLUR?

1896 yılından itibaren yapılmaya başlayan Yaz Olimpiyatları dört yılda bir düzenlenmekte.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 22.00’da Seine Nehri’nde açılış töreniyle başlayacak.

Yaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris'te - 2. Resim

2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ MÜSABAKA DÜZENLENECEK?

10.500 sporcunun katıldığı 2024 Paris Olimpiyatlarında 329 müsabaka düzenlenecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ BRANŞ VAR?

3.kez Fransa’da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları’nda 35 yarışma tesisinde düzenlenecek 329 etkinlik, 33 branş ve 48 dal yer alıyor.

2020 TOKYO YAZ OLİMPİYATLARI NEDEN ERTELENDİ?

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında Tokyo’da yapılması planlanan Yaz Olimpiyatları bir sene ertelenerek 2021 yılında yapıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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