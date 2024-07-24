Yaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris'te

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 08:31 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 08:46 - Güncelleme:

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Dört yılda bir yapılan Yaz Olimpiyatlarının en son 2020 yılında yapılması planlanmıştı. Ancak tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle bir sene ertelenerek 23 Temmuz 2021 tarihinde Tokyo’da gerçekleşti.