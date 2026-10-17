Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİM'e neler geliyor?
BİM 18 Ekim 2026 Pazar aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni katalogda televizyon, cep telefonu, ankastre set, kahve makinesi, küçük ev aletleri, spor ekipmanları ve oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. LG televizyonlardan Philips espresso makinesine, pilates ürünlerinden lisanslı metal arabalara kadar birçok ürün satışa sunulacak. Peki, 18 Ekim BİM'e neler geliyor, hangi ürünler ne kadar? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
BİM'in 18 Ekim Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloğunda elektronik cihazlardan mutfak gereçlerine, spor ekipmanlarından çocuk oyuncaklarına kadar farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Özellikle LG 65 ve 55 inç televizyonlar, Casper ve Oppo cep telefonları, Kumtel ankastre setler, espresso makineleri ve evde egzersiz yapmaya yönelik ürünler öne çıkıyor. Vatandaşlar, sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünlerin özelliklerini ve güncel fiyatlarını araştırıyor.
BİM 18 EKİM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV – 45.900 TL
LG 55 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV – 37.500 TL
LG S30A Soundbar – 4.990 TL
Casper Via M45 6 GB/128 GB Cep Telefonu – 6.900 TL
Oppo A6X 4 GB/128 GB Cep Telefonu – 8.500 TL
Nordica Boyun ve Omuz Masaj Aleti – 1.290 TL
Nordica Isıtmalı Boyun Masaj Aleti – 1.090 TL
Nordica Bel Masaj Aleti – 1.190 TL
Nordica 6 Başlıklı Masaj Aleti – 899 TL
Polosmart Isıtmalı ve Titreşimli Özel Gün Karın Kemeri – 599 TL
Polosmart Baş Masaj Cihazı – 549 TL
Polosmart Sırt Masaj Cihazı – 1.090 TL
Polosmart Omuz ve Diz Masaj Cihazı – 1.090 TL
İmex Masa Üstü Telefon Tutucu – 89 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL
Philips EP3341/50 Espresso Tam Otomatik Makine – 15.900 TL
Altus AL4955 Yarı Otomatik Espresso Makinesi – 4.900 TL
Emsan Türk Kahve Makinesi – 1.890 TL
Emsan Mini Blender Set – 1.990 TL
Fakir Filtre Kahve Makinesi – 1.890 TL
Arzum AR2037 Tost Makinesi – 2.690 TL
Arzum AR3141 Çay Makinesi – 1.890 TL
Heifer SmoothMix Personal Blender – 1.890 TL
Heifer Steam Flow Buharlı Ütü – 1.590 TL
Şarjlı Damacana Pompası – 199 TL
PiranTech Floor Max CB-02A Dikey Buharlı Temizleyici – 1.790 TL
Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge – 4.490 TL
Süspansiyon Eğitim Seti – 999 TL
2 kg Neopren Dumble Set (2'li) – 659 TL
1 kg Neopren Dumble Set (2'li) – 289 TL
Boks İçin Lapa – 359 TL
Kapı Barı – 359 TL
Yoga/Pilates Çemberi – 289 TL
Bel Esnetme Egzersiz Aleti – 239 TL
Elastik Esneme Bandı – 149 TL
Pilates Egzersiz Rolleri – 279 TL
El Kavrama Seti – 189 TL
Yoga/Pilates Gergi Bantları – 219 TL
Kettlebell 4 kg – 699 TL
Portatif Boks Antrenman Torbası – 479 TL
Sixpack EMS Sistemi – 299 TL
Pilates Yoga Barı – 229 TL
Pilates Topu – 279 TL
Direnç Bandı – 149 TL
Egzersiz Tekerleği – 259 TL
Thigh Master Spor Aleti – 109 TL
Sayaçlı El Yayı – 99 TL
Ağırlık Fitness Eldiveni – 179 TL
Powerband Seti – 549 TL
El Ayak Bilek Ağırlığı – 429 TL
Push Up Bar Spor Aleti – 279 TL
Loop Band Seti – 289 TL
Egzersiz Direnç Bandı – 299 TL
Süngerli El Yayı – 129 TL
Lisanslı Metal Arabalar – 249 TL
Hayvanlar Blok Oyuncak – 129 TL
Kule Denge Oyunu – 189 TL
Sürpriz Paket – 79 TL
Empati Kutu Oyunu – 499 TL
Pelüş Panda Miko – 499 TL
Luna Oyun Setleri – 379 TL
Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları – 259 TL
Petli Oyuncak Çeşitleri – 109 TL
Saksılı Çiçek Oyuncak Blokları – 299 TL
Hayvan Figürlü Araba Fırlatma Rampası – 199 TL
Çocuk Klasikleri Hikâye Kitapları – 45 TL
Yaz-Çiz-Sil ve Öğren Kitapları – 69 TL
Fashionistas Bebek Kıyafet ve Aksesuarları – 899 TL
Uzaktan Kumandalı Sprey Atan Araba – 649 TL
Köpük Tabancası – 349 TL
1:64 Mini R/C Işıklı Yarış Arabası – 489 TL
Tekli Araba – 329 TL
Fırlatıcı Oyuncak – 599 TL
Formula 1 Araba Seti – 549 TL
Yarış Pisti Vantuzlu – 549 TL
Tekli Vahşi Hayvanlar – 49 TL
Oyuncak Temizlik Seti – 179 TL
Dart Board Set – 279 TL
Titreşim Veren Spor Aleti – 2.499 TL
Titreşimli Masaj Aleti Seti – 649 TL
Sporcu Masaj Tabancası – 599 TL