Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİM'e neler geliyor?

BİM 18 Ekim 2026 Pazar aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni katalogda televizyon, cep telefonu, ankastre set, kahve makinesi, küçük ev aletleri, spor ekipmanları ve oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. LG televizyonlardan Philips espresso makinesine, pilates ürünlerinden lisanslı metal arabalara kadar birçok ürün satışa sunulacak. Peki, 18 Ekim BİM'e neler geliyor, hangi ürünler ne kadar? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'in 18 Ekim Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloğunda elektronik cihazlardan mutfak gereçlerine, spor ekipmanlarından çocuk oyuncaklarına kadar farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Özellikle LG 65 ve 55 inç televizyonlar, Casper ve Oppo cep telefonları, Kumtel ankastre setler, espresso makineleri ve evde egzersiz yapmaya yönelik ürünler öne çıkıyor. Vatandaşlar, sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünlerin özelliklerini ve güncel fiyatlarını araştırıyor.

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİMe neler geliyor?

BİM 18 EKİM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV – 45.900 TL

LG 55 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV – 37.500 TL

LG S30A Soundbar – 4.990 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİMe neler geliyor?

Casper Via M45 6 GB/128 GB Cep Telefonu – 6.900 TL

Oppo A6X 4 GB/128 GB Cep Telefonu – 8.500 TL

Nordica Boyun ve Omuz Masaj Aleti – 1.290 TL

Nordica Isıtmalı Boyun Masaj Aleti – 1.090 TL

Nordica Bel Masaj Aleti – 1.190 TL

Nordica 6 Başlıklı Masaj Aleti – 899 TL

Polosmart Isıtmalı ve Titreşimli Özel Gün Karın Kemeri – 599 TL

Polosmart Baş Masaj Cihazı – 549 TL

Polosmart Sırt Masaj Cihazı – 1.090 TL

Polosmart Omuz ve Diz Masaj Cihazı – 1.090 TL

İmex Masa Üstü Telefon Tutucu – 89 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİMe neler geliyor?

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL

Philips EP3341/50 Espresso Tam Otomatik Makine – 15.900 TL

Altus AL4955 Yarı Otomatik Espresso Makinesi – 4.900 TL

Emsan Türk Kahve Makinesi – 1.890 TL

Emsan Mini Blender Set – 1.990 TL

Fakir Filtre Kahve Makinesi – 1.890 TL

Arzum AR2037 Tost Makinesi – 2.690 TL

Arzum AR3141 Çay Makinesi – 1.890 TL

Heifer SmoothMix Personal Blender – 1.890 TL

Heifer Steam Flow Buharlı Ütü – 1.590 TL

Şarjlı Damacana Pompası – 199 TL

PiranTech Floor Max CB-02A Dikey Buharlı Temizleyici – 1.790 TL

Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge – 4.490 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİMe neler geliyor?

Süspansiyon Eğitim Seti – 999 TL

2 kg Neopren Dumble Set (2'li) – 659 TL

1 kg Neopren Dumble Set (2'li) – 289 TL

Boks İçin Lapa – 359 TL

Kapı Barı – 359 TL

Yoga/Pilates Çemberi – 289 TL

Bel Esnetme Egzersiz Aleti – 239 TL

Elastik Esneme Bandı – 149 TL

Pilates Egzersiz Rolleri – 279 TL

El Kavrama Seti – 189 TL

Yoga/Pilates Gergi Bantları – 219 TL

Kettlebell 4 kg – 699 TL

Portatif Boks Antrenman Torbası – 479 TL

Sixpack EMS Sistemi – 299 TL

Pilates Yoga Barı – 229 TL

Pilates Topu – 279 TL

Direnç Bandı – 149 TL

Egzersiz Tekerleği – 259 TL

Thigh Master Spor Aleti – 109 TL

Sayaçlı El Yayı – 99 TL

Ağırlık Fitness Eldiveni – 179 TL

Powerband Seti – 549 TL

El Ayak Bilek Ağırlığı – 429 TL

Push Up Bar Spor Aleti – 279 TL

Loop Band Seti – 289 TL

Egzersiz Direnç Bandı – 299 TL

Süngerli El Yayı – 129 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 18 Ekim BİMe neler geliyor?

Lisanslı Metal Arabalar – 249 TL

Hayvanlar Blok Oyuncak – 129 TL

Kule Denge Oyunu – 189 TL

Sürpriz Paket – 79 TL

Empati Kutu Oyunu – 499 TL

Pelüş Panda Miko – 499 TL

Luna Oyun Setleri – 379 TL

Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları – 259 TL

Petli Oyuncak Çeşitleri – 109 TL

Saksılı Çiçek Oyuncak Blokları – 299 TL

Hayvan Figürlü Araba Fırlatma Rampası – 199 TL

Çocuk Klasikleri Hikâye Kitapları – 45 TL

Yaz-Çiz-Sil ve Öğren Kitapları – 69 TL

Fashionistas Bebek Kıyafet ve Aksesuarları – 899 TL

Uzaktan Kumandalı Sprey Atan Araba – 649 TL

Köpük Tabancası – 349 TL

1:64 Mini R/C Işıklı Yarış Arabası – 489 TL

Tekli Araba – 329 TL

Fırlatıcı Oyuncak – 599 TL

Formula 1 Araba Seti – 549 TL

Yarış Pisti Vantuzlu – 549 TL

Tekli Vahşi Hayvanlar – 49 TL

Oyuncak Temizlik Seti – 179 TL

Dart Board Set – 279 TL

Titreşim Veren Spor Aleti – 2.499 TL

Titreşimli Masaj Aleti Seti – 649 TL

Sporcu Masaj Tabancası – 599 TL

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