Taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Karar ardından cep telefonlarında taksit sayısının artıp artmayacağı soruları gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı BDDK kararıyla uyumlu yeni düzenlemeyi paylaştı. Ticaret Bakanlığına verilen yetki doğrultusunda, cep telefonu alımlarında kredi vade sınırları güncellendi. Peki, sıfır cep telefonlarında taksit sayısı artıyor mu, 12 ay taksit gelecek mi?

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Taksitli alışverişlerde sürelerin ve sınırlamaların belirlenmesine ilişkin düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'na konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Böylece taksitlendirme süreleri konusunda Bakanlığa karar alma yetkisi veren daha esnek bir düzenleme getirildi. Düzenleme yalnızca alışveriş sırasında kararlaştırılan taksitleri kapsamıyor. Satış işlemi tamamlandıktan sonra borcun belirli bir ücret karşılığında taksitlendirilmesi de aynı kapsamda yer alıyor.

DÜZENLEME HANGİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme kapsamında havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya gibi ürün ve hizmet gruplarına yönelik mevcut taksit sürelerine ilişkin hükümler kaldırıldı. Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde Bakanlığın alacağı kararlar esas olacak. Konut satışları ise düzenlemenin dışında tutuldu.

Sıfır cep telefonlarında taksit sayısı artıyor mu, 12 ay taksit gelecek mi? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

CEP TELEFONLARINDA TAKSİT SAYISI ARTTI MI?

15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltilirken, yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkânı sağlandı.

BDDK KARARLARIYLA UYUMLU DÜZENLEME

Mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süreleri; kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından, bu yöntemlerin dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli satış yöntemlerinde ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Perakende sektörünün dinamik yapısı dikkate alınarak vatandaşların ve sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi amacıyla yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verildi.

SIFIR CEP TELEFONLARINDA TAKSİT SINIRI 20 BİN TL’DEN 40 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Ticaret Bakanlığımıza verilen yetki doğrultusunda, cep telefonu alımlarında kredi vade sınırlarının güncellenmesine yönelik BDDK kararlarıyla uyumlu olarak;



Sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildi. 40 bin TL ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 40 bin TL üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay vade sınırı korundu.



Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı getirildi.

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