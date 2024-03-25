Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 17:08 - Güncelleme: 25 Mart 2024 17:09 - Güncelleme:

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçmen kağıtlarının dağıtılmasının ardından pek çok soru hakkında araştırmalar hız kazandı. Seçmenler, oy kullanmaya gittiği okullarda sorunla karşılaşmamak için araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda en çok merak edilen konular arasında yeni evlenenlerin kimliğini değiştirmeden oy kullanıp kullanamayacağı yer aldı. Peki, yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi? İşte detaylar...