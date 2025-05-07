Yeni Papa kim olacak, Papa seçimi ne zaman sonuçlanır? Kardinaller Vatikan'da toplandı!

Katolik dünyasında tarihi bir gün yaşanıyor. Papa Francesco'nun 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından, Katolik Kilisesi'nin 267. ruhani liderini belirlemek için gözler Vatikan’a çevrildi. Dünya genelinde 1,4 milyar Katolik inananı ilgilendiren bu önemli seçim süreci, 7 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Yeni Papa’nın kim olacağı merakla beklenirken, Sistine Şapeli’nde başlayacak konklav süreciyle birlikte seçim atmosferi resmi olarak başlayacak.

YENİ PAPA KİM OLACAK?

Katolik dünyasında büyük bir merakla beklenen Papa seçimi süreci resmen başladı. Papa Francesco’nun 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından, 1,4 milyar Katolik inananı temsil edecek yeni ruhani liderin kim olacağı sorusu dünya genelinde gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Vatikan’da düzenlenen seçim süreci, farklı ülkelerden gelen kardinallerin oy kullanmasıyla şekilleniyor.

Uzun süredir devam eden tartışmalarda İtalyan ve Fransız kardinaller arasında ciddi bir fikir ayrılığı bulunuyor. İtalyanlar bir İtalyan ismi öne çıkarırken, Fransızlar kendi adaylarının papalığa yükselmesini savunuyor.

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Seçim öncesinde adı geçen güçlü adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle dikkat çekiyor.

Maltalı Kardinal Mario Grech, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi de kritik görev için adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Merakla beklenen tarihi sürecin sonunda Katolik dünyasının 267. Papası belirlenecek.

Yeni Papa’nın kim olacağı, sadece Katolik inananlar için değil, dünya siyasetinden dini dengelere kadar birçok alan için de önem arz ediyor.

PAPA SEÇİMİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Vatikan’da Papa seçim süreci 7 Mayıs Çarşamba günü başladı. Kardinaller, Sistine Şapeli’nde saat 16.30 itibarıyla ilk oylarını kullanmak üzere kapalı oturuma girecek. "Konklav" olarak adlandırılan süreç, Latince'de “anahtarla kilitlenmiş” anlamına geliyor ve tamamen dış dünyadan izole edilmiş bir ortamda gerçekleşiyor.

Seçim sürecinin kesin olarak ne zaman tamamlanacağına dair net bir takvim bulunmasa da oylamalar günlük olarak dört kez yapılabiliyor. İlk gün yalnızca bir oylama gerçekleştirilirken, sonraki günlerde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki oylama turu yapılabiliyor.

Yeni Papa'nın seçilebilmesi için, geçerli oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Bu nedenle sürecin uzayıp uzamayacağı, kardinallerin fikir birliğine ulaşma hızına bağlı olarak değişebiliyor.

Tarihte bu sürecin oldukça uzun sürdüğü örnekler de mevcut. Özellikle 1268 yılında yaşanan en uzun Papa seçiminde, kardinaller aylarca kilit altında kalmış ve seçim bir türlü sonuçlanamamıştı. Bu nedenle Vatikan'daki güncel seçim sürecinin ne kadar süreceği, adaylar arasındaki uzlaşmaya bağlı olarak şekillenecek.

PAPA SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Papa seçim süreci Katolik Kilisesi'nin en sıkı kurallara bağlı törenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sistine Şapeli'nde düzenlenen konklav oturumu öncesinde tüm kardinaller gizlilik yemini ediyor ve dış dünya ile tüm bağlantıları kesiliyor.

Kardinallerin konaklayacağı Santa Marta Konuk Evi’nde cep telefonları, akıllı saatler ve tüm iletişim araçları yasaklanıyor. Aynı şekilde televizyon, radyo ve gazete gibi bilgi kaynaklarına erişimleri de tamamen engelleniyor.

Seçim sürecinde yalnızca 80 yaşının altındaki 133 kardinal oy kullanma hakkına sahip. Oy kullanma işlemi gizli yapılıyor ve her kardinal seçtiği ismi bir oy pusulasına yazıyor.

Pusulalar özel bir sandıkta toplanıyor ve her turdan sonra güvenlik gerekçesiyle yakılıyor. Bu yakma işlemi, Sistine Şapeli'nin çatısındaki bacadan çıkan dumanla halka duyuruluyor.

Eğer oylama sonucunda bir aday gerekli çoğunluğu sağlarsa, kendisine "Papalığı kabul ediyor musun?" sorusu yöneltiliyor. Kabul etmesi durumunda, görev süresi boyunca kullanacağı isim soruluyor. Ardından bacadan beyaz duman yükseliyor ve bu işaret yeni Papa’nın seçildiğini gösteriyor.

Son aşamada ise, St. Peter Bazilikası’nın balkonuna çıkan kıdemli kardinal “Habemus Papam” yani “Bir Papamız var” ifadesiyle seçimi dünyaya ilan ediyor. Yeni Papa burada yaptığı ilk konuşmayla görevine resmen başlamış oluyor.

Bu geleneksel ve katı kurallar çerçevesinde yürütülen seçim süreci, sadece dini bir liderin belirlenmesini değil, aynı zamanda Katolik dünyasının gelecekteki yönünü de tayin ediyor.