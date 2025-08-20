Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çiğ köftecideki sapık hakkında yeni gelişme! 10 yıla kadar...

İstanbul Küçükçekmece’de geçtiğimiz aralık ayında bir çiğköftecide yaşanan taciz olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda müştekiyi elle taciz ettiği belirtilen şüpheli C.S. hakkında, “cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İğrenç olay 2 Aralık 2024 İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşandı. Cennet Mahallesi'nde bir çiğ köfteciden gece saatlerinde ödeme yapan Şimal Ö.'nün arkasında bulunan C.S., genç kadını elle taciz etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra C.S. gözaltına alınmış, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İğrenç taciz olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.S. ‘şüpheli', Şimal Ö. ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

BAHANESİ 'HATIRLAMIYORUM' OLDU!

İddianamede, Şimal Ö.'nün Küçükçekmece'ye bir çiğköfte dükkanına geldiği, sipariş verip, ödeme yaptığı sırada şüpheli C.S.'nin arkasında durarak müştekiyi elle taciz etmesi üzerine Şimal Ö.'nün şüpheliden şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelinin alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirttiği kaydedildi. Olayın yaşandığı dükkanın güvenlik kamerası görüntülerine de yer verilen iddianamede, görüntülerde şüphelinin müştekiyi taciz eyleminde bulunduğunun belirlendiği anlatıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli hakkında müşteki beyanı, güvenlik kamerası görüntüleri, tüm dosya kapsamında değerlendirildiğinde şüphelinin eylemi birden fazla kez tekrarladığı, bu nedenle eylemin sarkıntılık boyutunu aşarak basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu belirtildi.

İddianamede şüpheli C.S. hakkında, ‘cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

