"Bolu tüneli kapalı mı, açıldı mı?" Son dakika Bolu Dağı Tüneli yol durumu sürücüler tarafından araştırılıyor. İşte, detaylar...

BOLU TÜNELİ KAPALI MI?

20 Ağustos 2025 günü saat 11.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu’nun Düzce Kaynaşlı ilçesi geçişi Bolu Dağı Tüneli 1. viyadük mevkiinde sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza, otoyolun İstanbul istikametini tamamen trafiğe kapattı ve Bolu Dağı Tüneli girişinden itibaren ulaşım durdu. Olay yerine hızla jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirilirken yola saçılan sıcak asfalt nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışının sağlanması için sürücüler, Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

BOLU TÜNELİ AÇILDI MI?

20 Ağustos 2025 itibarıyla Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti hala ulaşıma kapalı durumda. Karayolları ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan asfaltın temizlenmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Araçlar, Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

SON DAKİKA BOLU DAĞI TÜNELİ YOL DURUMU

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yaşanan kaza, İstanbul yönünde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ekiplerin olaya müdahalesi devam ederken İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yol durumu konusunda güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacak.