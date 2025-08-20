Fenerbahçe Benfica maçları karşılaştırmaları! 'Kim daha çok kazandı' merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Portekiz’in güçlü ekibi Benfica’yı ağırlamaya hazırlanırken, iki takımın Avrupa kupalarındaki geçmiş karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇLARI KİM DAHA ÇOK KAZANDI?

Fenerbahçe ve Benfica, Avrupa kupalarında bugüne kadar altı resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Benfica üç galibiyet, Fenerbahçe iki galibiyet alırken bir maç berabere sonuçlandı.

İlk karşılaşma 1975/76 Şampiyon Kulüpler Kupası’nda gerçekleşti. Benfica, toplamda 7-1’lik skorla turu geçti.

2012/13 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica, 4-2’lik toplam skorla Fenerbahçe’yi eledi.

2018/19 Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ise 2-1’lik skorla yine üstünlük sağlamıştı. Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı üç maçta yenilmezlik serisi yakaladı. İki galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Benfica’nın deplasmandaki dört maçta (üç resmi, bir hazırlık) Fenerbahçe’ye karşı galibiyet serisi ise dikkat çekiyor. Özellikle 26 Temmuz 2025’te Estadio da Luz’da oynanan hazırlık maçında Benfica, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE VE BENFİCA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Fenerbahçe ile Benfica, Avrupa kupalarında altı resmi maçta karşılaştı. Benfica üç galibiyet, Fenerbahçe iki galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti. Bunun dışında 26 Temmuz 2025’te oynanan hazırlık maçında Benfica, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

FENERBAHÇE, BENFİCA'YI EN SON NE ZAMAN YENDİ?

Fenerbahçe, Benfica’yı en son 25 Nisan 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Kadıköy’de 1-0 yendi. Ancak rövanşta 3-1 kaybederek elendi.

BENFİCA FENERBAHÇE 7-0 MAÇI

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi, 17 Eylül 1975’te Benfica karşısında aldığı 7-0’lık skorla geldi. Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk maçında, Estadio da Luz’da oynanan mücadelede Benfica 7 gol atarak tarihe geçti. Fenerbahçe, rövanş maçında Kadıköy’de 1-0 kazanmasına rağmen, toplamda 7-1’lik skorla elenmekten kurtulamadı.

2012/13 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ise Benfica, iki maçta toplam 4-2’lik skorla turu geçti. İlk maçta Kadıköy’de Fenerbahçe, Egemen Korkmaz’ın golüyle 1-0 galip gelirken rövanşta Lizbon’da Benfica, Nicolás Gaitán, Oscar Cardozo ve Dirk Kuyt’ın kendi kalesine attığı gollerle 3-1 kazanarak finale yükseldi.