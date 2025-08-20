Fenerbahçe ve Galatasaray, Yves Bissouma için karşı karşıya

TEAMtalk’ın haberine göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur’un Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma için resmi girişimde bulundu.

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu 10 milyon sterline kadrosuna katmak istiyor. Ancak Tottenham, 2022’de Brighton’dan transfer ettiği oyuncu için 25 milyon sterlin ödemişti. İngiliz ekibi, oyuncudan kâr elde etmeden takımdan göndermek istemiyor.

TOTTENHAM'DA DİSİPLİN SORUNLARI YAŞADI

Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bissouma’yı UEFA Süper Kupa kadrosundan çıkarma gerekçesini açıklamış, “Disiplin sorunları nedeniyle burada değil. Birkaç kez geç kaldı, sonuncusu kabul edilemezdi” ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında Burnley karşısında oynanan Premier Lig açılış maçında da forma giyemeyen Bissouma, sakatlık bahanesiyle kadroda yer almadı.



Ancak takım, hem Burnley karşısında hem de PSG ile oynanan Süper Kupa maçında başarılı bir performans sergileyince Malili futbolcunun eksikliği hissedilmedi.

MOURİNHO'NUN İSTEDİĞİ PROFİL

Fenerbahçe, bu sezon geniş bir kadro kurmasına rağmen özellikle defansif orta saha bölgesinde daha fazla kalite ve derinlik arıyor.



Mourinho’nun sisteminde kilit rol oynayabilecek bir oyuncu profili olarak öne çıkan Bissouma, güçlü fiziği, top kapma becerisi ve tempo artıran oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

''BOL ŞANS KARDEŞİM''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene sarı-lacivertli kulübe imza atarken, Malili yıldızın milli takımındaki arkadaşı Yves Bissouma'dan da destek mesajı geldi.

Tottenham forması giyen Bissouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nene'ye şu mesajla başarı diledi. ''Orada bol şans kardeşim, sana en iyisini diliyorum.''

GALATASARAY DA DEVREDE

Öte yandan Bissouma için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddiaları gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların da orta sahada alternatif arayışında olduğu ve Malili oyuncuya ilgisinin bulunduğu ifade ediliyor.

Galatasaray’ın özellikle Avrupa kupaları öncesinde tecrübeli bir orta saha takviyesi yapmak istediği biliniyor. Bissouma’nın düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmayı istemesi, bu ihtimali güçlendiriyor.