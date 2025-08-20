Valorant Mobile ne zaman çıkacak? Türkiye çıkış tarihi araştırılıyor

Valorant’ın PC platformunda yakaladığı büyük başarının ardından mobil sürüm için geri sayım başladı. Riot Games’in Çin’de başlattığı beta testleriyle hız kazanan Valorant Mobile, Türkiye’deki oyuncuların da radarında.

VALORANT MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Riot Games, Valorant Mobile’ın resmi çıkış tarihini Çin için 19 Ağustos 2025 olarak duyurdu. Huawei AppGallery üzerinden Çin’de oyuncularla buluşan oyun, kapalı ve açık beta testlerinden sonra tam sürüme geçti.

Bu lansman, Riot’un mobil oyun pazarındaki iddiasını güçlendiren bir adım olarak görülüyor. Oyun, PC sürümünün taktiksel derinliğini ve rekabetçi ruhunu mobil cihazlara taşıyarak, dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş kontroller ve daha kısa maç süreleriyle dikkat çekiyor.

Global lansman için henüz resmi bir tarih açıklanmasa da sızdırılan bilgiler arasında Valorant Mobile’ın 2026’nın ilk çeyreğinde dünya genelinde erişilebilir olabileceği yer alıyor. Resmi açıklamalar geldikçe güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

VALORANT MOBILE TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ

Türkiye’deki Valorant hayranları, oyunun mobil sürümüne erişmek için sabırsızlanıyor ancak Riot Games henüz Türkiye ve dünya için kesin bir çıkış tarihi paylaşmadı.

VALORANT MOBİLE HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK, NASIL İNDİRİLİR?

Çin’de App Store, Huawei AppGallery ve diğer yerel mağazalar üzerinden erişildi. Ancak diğer bölgelerde nerede yer alacağı henüz belli olmadı. Google Play Store ve App Store’da yer alması bekleniyor.

VALORANT MOBİLE'DA HANGİ AJANLAR OLACAK?

Çin’deki beta testlerinde Jett, Phoenix, Sage, Reyna, Sova, Breach, Killjoy ve Cypher gibi 18 ajanın yer aldığı doğrulandı. Global sürümde daha fazla ajanın eklenmesi bekleniyor.