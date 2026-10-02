İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizisi "Yeraltı", merakla beklenen 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazrılanıyor. Yeni sezonda değişen dengeler, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve hikayeye dahil olan yeni karakterlerle birlikte “Yeraltı” dünyasında tansiyon giderek yükselecek. Peki, Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Yeraltı dizisinin merakla beklenen 2. sezon afişini yayınladı. Yeni sezon tanıtımlarıyla dikkat çeken ve izleyicide büyük merak uyandıran "Yeraltı", yeni afişiyle tarih detayı da belli oldu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu ve Şükran Ovalı’nın yer aldığı dizinin afişi ve fragmanları yeni sezondaki değişimin ve yükselen tansiyonun izlerini taşıyor.

Yeraltı 2.sezon için tarih açıklaması geldi! Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

YERALTI 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı; Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Burak Sevinç, Azra Aksu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak’ın kadrosunda yer aldığı "Yeraltı", 7 Ekim Çarşamba saat 20.00’de kaldığı yerden devam edecek.

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