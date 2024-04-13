Yeşil pasaport sahibi olmak için gerekenler

Vizesiz ülkelere seyahat etmek isteyenlerin yanı sıra vize isteyen ülkelere de kolaylıkla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları yeşil pasaport sahibi olmanın şartlarını merak ediyor. Vize almadan belirli ülkelere seyahat etme imkanı tanıyan yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport kimler alabilir? İşte tüm detaylar...

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport (Yeşil Pasaport) Türkiye'de kamu görevlileri için ve belirli şartları sağlayan aile üyeleri için verilen bir pasaport türüdür. Genellikle yeşil renkte olduğu için yeşil pasaport olarak da bilinir. Bu pasaport türü, sahiplerine bir dizi ayrıcalık sunar ve belirli ülkelere vizesiz seyahat imkanı tanır.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?

Hususi pasaport, belirli niteliklere sahip olan kişilere verilir:

Devlet kurumlarında memur statüsünde çalışanlar,

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,

Kamu görevlileri ve emekliler,

Büyükşehir il ve ilçe başkanları (görev süresi boyunca),

Belirli şartları sağlayan özel banka çalışanları,

Sporcular,

İhracatçı iş insanları,

Hususi pasaport hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocukları ve eşleri.



YEŞİL PASAPORT NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport başvurusu yapacak kişiler, gerekli belgeleri tamamlayarak ve ilgili ücretleri ödeyerek il nüfus müdürlüklerine başvurabilirler. Başvuru için online randevu alınabilir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Yeşil pasaport başvurusu için gereken belgeler şunlardır:

Çalışanlar için: İlgili kurum tarafından hazırlanan imza sirküleri,

Emekliler için: Emekli olduklarını gösteren belge,

İstifa etmiş kişiler için: Çalıştıkları dönemdeki kadro bilgisi belgesi,

Vefat eden hak sahipleri için: Vefat tarihindeki kadro bilgisi belgesi,

18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname,

Öğrenciler için: Ebeveynlerinin pasaport hakkından dolayı öğrenci belgesi,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanının aslı.

YEŞİL PASAPORTUN SÜRESİ NE KADAR?

Hususi damgalı yeşil pasaportların geçerlilik süresi, Türkiye'de yerli ve milli pasaport üretimine geçilmesiyle birlikte 5 yıldan 10 yıla yükseltilmiştir. Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresinin uzatılması gerektiğinde, süre uzatma işlemi ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

Bu uygulama pasaport sahiplerinin geçerlilik süresinin sona ermesi durumunda, yeni bir pasaport başvurusunda bulunmak zorunda kalmadan, mevcut pasaportlarını yenileme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede de hususi damgalı yeşil pasaport sahipleri için seyahat planları veya resmi işlemlerinde pratiklik sağlanmaktadır.