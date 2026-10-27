Müge Anlı’da ele alınan Handan Hemşire’nin hikayesi, bir dizi projesiyle yeniden gündemde. Başkasının kimliğiyle yaşayan ve sahte diplomayla hemşirelik yapan Handan Kaya’nın büyüttüğü Tansu’nun, Aysel Başar’ın hastaneden kaçırılan kızı olduğu DNA testiyle ortaya çıkmıştı.

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8 Mart 2017 tarihinde Handa Kaya, nüfus cüzdanındaki adıyla Şükran Aktaş hayatını kaybetti. Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Ölen Şükran Aktaş'ın eşi ve kızı Adli Tıp'ta bir başka gerçeği daha öğrendi.

Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının "Şükran Aktaş" isimli birinin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar ardında ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Yıllarca kadın kimliğiyle yaşayan Handan hemşirenin hikayesi dizi oldu! Handan Kaya kimdir?

Durumdan en çok etkilenen ise üniversite mezunu kızı Tansu oldu. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya'nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi.

GERÇEK ANNESİNİ MÜGE ANLI'DA BULDU

Tansu, gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı. Bildiği annenin aslında annesi olmadığını öğrenen Tansu, 2018'de biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Bağlananlardan biri; "Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyans ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'ben de geleyim' deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" dedi.

Yıllarca kadın kimliğiyle yaşayan Handan hemşirenin hikayesi dizi oldu! Handan Kaya kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aysel Başar adlı kadın, "28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir" dedi.

Bu gelişmeler üzerine Tansu ve Aysel Başar'a DNA testi yapıldı. Tansu’nun 24 yıl önce Aysel Başar’ın Çorlu Devlet hastanesinden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı.





| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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