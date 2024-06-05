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YKS 2024 giriş belgesi renkli veya siyah beyaz olarak çıktı alınabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS 2024 giriş belgesi renkli veya siyah beyaz olarak çıktı alınabilir

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında YKS sınavına kısa süre kala adaylar giriş belgelerini hazırlamaya başladı. 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav ile ilgili merak edilenler arasında giriş belgeleri renkli mi, siyah beyaz mı sorusu yer aldı.

8 Haziran ile 9 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS'ye az bir süre kalmasıyla beraber adaylar sınav giriş belge çıktısı siyah beyaz olur mu aramasını yapmaya başladı.

Giriş belgeleri renkli veya siyah beyaz olarak çıktı alınabilecek. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiler şöyle:

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır."

YKS 2024 giriş belgesi renkli veya siyah beyaz olarak çıktı alınabilir - 1. Resim

ÖSYM sınav takvimine göre YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran'da yapılacakken 2. oturum olan AYT 9 Haziran'da yapılacak. YKS'nin 3. oturumu olan YDT ise 9 Haziran'da yapılacak.

TYT 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecekken, AYT 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. YDT sınavı ise 9 Haziran 15.45'te başlayıp 120 dakika sürecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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