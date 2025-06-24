YÖKDİL/2 geç başvuruları saat kaçta başlayacak? Başvuru yaparken bu adımlara dikkat!

YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Lisansüstü eğitim almak isteyen ve doçentlik başvurusu yapacak olanlar YÖKDİL geç başvurularının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Akademik kariyer hedefleyen binlerce kişi YÖKDİL geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Lisansüstü ve doçentlik başvuruları için gerekli olan YÖKDİL sınavının ikincisi 27 Temmuz Cuma günü yapılacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM takvimine göre 2025 YÖKDİL/2 sınavı için geç başvurular 25 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Geç başvuru ekranının saat kaçta erişime açılacağı belirsizliğini korurken önceki başvurulardaki gibi YÖKDİL/2 geç başvurularının sabah saatlerinde başlaması tahmin ediliyor.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 geç başvuru işlemleri 25 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Lisansüstü ve doçentlik başvuruları için geçerli olan bu sınavın geç başvuru süresi bir gün olacak.

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olarak belirlendi. Adayların başvuru işlemleri yapabilmesi için bu tutarı ÖSYM’nin belirlediği sistem üzerinden yatırması gerekiyor.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

YÖKDİL geç başvuru işlemleri ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM sistemine girerek başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Haziran Cuma günü yapılacak.