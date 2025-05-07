Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında? Mahmut Cevher'in kızı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 11:24 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 11:24 - Güncelleme:

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu olan Yonca Şahinbaş ismi gündeme geldi. Sinema ve dizi oyuncusu Mahmut Cevher'in kızı olan Şahinbaş oynadığı diziler ve kariyeri merak ediliyor.

Türk sinema ve dizi dünyasının yetenekli oyuncularından Yonca Şahinbaş rolleriyle adından söz ettiriyor. 1972 doğumlu sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. YONCA ŞAHİNBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 6 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğan Yonca Şahinbaş şu anda 52 yaşında. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Kariyerine tiyatro oyuncusu olarak başlayan Şahinbaş 1991'de seslendirme çalışmalarına başladı. Bakırköy Devlet Tiyatrolarında olan Şahinbaş aynı zamanda sunuculukta yaptı. Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel ile 2002 yılında evlenen Şahinbaş'ın bu evlilikte bir oğlu bulunuyor. 2012 yılında Yenel ile olan evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu, 10 Ocak 2015 tarihinde ise Koray Şahinbaş ile evlendi. YONCA ŞAHİNBAŞ BABASI KİM? Yonca Şahinbaş'ın babası dizi ve sinema oyuncusu Mahmut Cevher'dir. Sanatçı bir aileden gelmektedir. YONCA ŞAHİNBAŞ OYNADIĞI DİZİLER Aşkın Dünkü Çocukları – 2025

Kendi Düşen Ağlamaz – 2023-2024

Sen Türkülerini Söyle – 2023

Özür Dilerim – 2023

Kalp Yarası – 2021-2022

Yeni Gelin – 2017-2018

Asla Vazgeçmem – 2015-2016

Dila Hanım – 2012-2014

Kızım Nerede? – 2010

Aşk Bir Hayal – 2009

Binbir Gece – 2006

Gözyaşı Çetesi – 2006

Avrupa Yakası – 2004

Üvey Ana – 2004

Paydos – 2004

Asmalı Konak – 2002

Aşkına Eşkıya – 2001

Savunma – 2000

Parça Pinçik – 2000

Kurt Kapanı – 2000

Günaydın İstanbul Kardeş – 1999

İlişkiler – 1997

Çiçek Taksi – 1995-1998

Gurur – 1994

Suçlu Kim – 1994

Yaz Evi – 1993 İlgili Haber Skandal sözler sarfetmişti! İlker Canikligil serbest bırakıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan