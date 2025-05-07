Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında? Mahmut Cevher'in kızı
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu olan Yonca Şahinbaş ismi gündeme geldi. Sinema ve dizi oyuncusu Mahmut Cevher'in kızı olan Şahinbaş oynadığı diziler ve kariyeri merak ediliyor.
Türk sinema ve dizi dünyasının yetenekli oyuncularından Yonca Şahinbaş rolleriyle adından söz ettiriyor. 1972 doğumlu sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur.
YONCA ŞAHİNBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
6 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğan Yonca Şahinbaş şu anda 52 yaşında. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu.
Kariyerine tiyatro oyuncusu olarak başlayan Şahinbaş 1991'de seslendirme çalışmalarına başladı. Bakırköy Devlet Tiyatrolarında olan Şahinbaş aynı zamanda sunuculukta yaptı.
Sahne tasarımcısı Tevfik Ali Yenel ile 2002 yılında evlenen Şahinbaş'ın bu evlilikte bir oğlu bulunuyor. 2012 yılında Yenel ile olan evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu, 10 Ocak 2015 tarihinde ise Koray Şahinbaş ile evlendi.
YONCA ŞAHİNBAŞ BABASI KİM?
Yonca Şahinbaş'ın babası dizi ve sinema oyuncusu Mahmut Cevher'dir. Sanatçı bir aileden gelmektedir.
YONCA ŞAHİNBAŞ OYNADIĞI DİZİLER
- Aşkın Dünkü Çocukları – 2025
- Kendi Düşen Ağlamaz – 2023-2024
- Sen Türkülerini Söyle – 2023
- Özür Dilerim – 2023
- Kalp Yarası – 2021-2022
- Yeni Gelin – 2017-2018
- Asla Vazgeçmem – 2015-2016
- Dila Hanım – 2012-2014
- Kızım Nerede? – 2010
- Aşk Bir Hayal – 2009
- Binbir Gece – 2006
- Gözyaşı Çetesi – 2006
- Avrupa Yakası – 2004
- Üvey Ana – 2004
- Paydos – 2004
- Asmalı Konak – 2002
- Aşkına Eşkıya – 2001
- Savunma – 2000
- Parça Pinçik – 2000
- Kurt Kapanı – 2000
- Günaydın İstanbul Kardeş – 1999
- İlişkiler – 1997
- Çiçek Taksi – 1995-1998
- Gurur – 1994
- Suçlu Kim – 1994
- Yaz Evi – 1993