Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ekim tarihinde düzenlenen 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2026-TR-YÖS/2) soru kitapçıkları paylaşıldı. Adaylar, YÖS/2 soru kitapçıklarını belirlenen tarihler arasında görüntüleyebilecek.

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2026-TR-YÖS/2 (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı) soru kitapçığı ve cevap anahtarları kısa sürede paylaşıldı. ÖSYM, 11 Ekim 2026’da gerçekleştirilen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın ikinci oturumuna ilişkin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı.Adaylar, yayımlanan soru ve cevaplara ÖSYM’nin resmî duyuru sayfasındaki bağlantıdan ulaşabilecek.

YÖS/2 soruları ve cevapları yayımlandı! 2026 YÖS soru kitapçıkları görüntüleme

YÖS SORU CEVAP DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "11 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2026-TR-YÖS/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

2026-TR-YÖS/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın

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