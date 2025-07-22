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Youtube çöktü mü, neden girilmiyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Youtube çöktü mü, neden girilmiyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Temmuz 2025 yılı itibarıyla birçok kullanıcı Youtube'da bazı teknik sorunlar yaşandığını dile getirdi. Platformda giriş yapılamıyor, sayfa yenilenmiyor gibi şikayetler öne çıktı. Peki, Youtube çöktü mü, neden girilmiyor? İşte tüm ayrıntılar...

22 Temmuz 2025 yılı itibarıyla birçok kullanıcı, Youtube'a erişemediğini ya da videoların yüklenmediği konusunda şikayette bulundu.

Youtube çöktü mü, neden girilmiyor? soruları sosyal medyada gündeme gelirken, yaşanan sorunun global mi ya da bölgesel mi olduğu konusu da araştırılmaya başladı. İşte youtube erişim sorununa ilişkin tüm ayrıntılar...

Youtube çöktü mü, neden girilmiyor? - 1. Resim

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 

22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Youtube'a erişimde global çapta bir sorun görülmemektedir. Bazı bölgelerde kullanıcılar siteye erişim sağlamaya çalışırken zorluklar yaşamaktadır.

Son dakika gelen hata raporlarında artış gözlemlenirken, anlık ve bölgesel kesintilerin de devam ettiği gösterildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar yaşadıkları sorunun çözüme kavuşmasını bekliyor. 

Youtube çöktü mü, neden girilmiyor? - 2. Resim

 YOUTUBE NEDEN GİRİLMİYOR?

Youtube kullanıcıları platforma erişim sorunu yaşıyor. Bazı bölgelerde siteye giriş yapılamadığı söylense de erişim sorunu global değildir. 

Genel çapta Youtube için erişim sorunu rapor edilmemiştir. Anlık ve bölgesel kesintiler sebebiyle bazı kullanıcılar platforma girmekte güçlük yaşamaya başladı. Youtube'dan ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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