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YouTube’da erişim problemleri yaşanıyor 29 Mayıs

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube’da erişim problemleri yaşanıyor 29 Mayıs
Youtube, Teknik Arıza, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Video izleme ve paylaşma uygulaması olan YouTube'a girmek isteyenler bugün sorun ile karşılaşmasının ardından çöktü mü, neden çalışmıyor gibi sorulara cevap aradı. Kullanıcıların raporlamalarının ardından bazı erişim sorunlarının olduğu anlaşıldı.

29 Mayıs günü YouTube uygulamasına girerken sorun yaşayan kullanıcılar sorun mu var aramasını yaptı. Akşam saatlerinde meydana gelen teknik arızanın ardından yapılan aramalara yönelik bilgileri derledik.

Uygulamada bugün bazı teknik problemler yaşandı. Kullanıcılar giriş esnasında videoların açılmadığını ve bir yavaşlık olduğunu bildiriyor.

Downdetector'da yer alan raporlar şöyle:

YouTube’da erişim problemleri yaşanıyor 29 Mayıs - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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