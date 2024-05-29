YouTube’da erişim problemleri yaşanıyor 29 Mayıs

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 18:57 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 19:00 - Güncelleme:

Youtube, Teknik Arıza, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Video izleme ve paylaşma uygulaması olan YouTube'a girmek isteyenler bugün sorun ile karşılaşmasının ardından çöktü mü, neden çalışmıyor gibi sorulara cevap aradı. Kullanıcıların raporlamalarının ardından bazı erişim sorunlarının olduğu anlaşıldı.