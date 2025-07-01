Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON ve bazı kooperatiflere ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden biri de Genel sanat yönetmeni olan tiyatro oyuncusu Yücel Erten'dir. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev alıyordu. Peki, Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan isimler arasında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediye bürokratları ve çeşitli kooperatif yöneticileri vardı.

Ege’de Son Söz'ün haberine göre, operasyon kapsamında İzmir Şehir Tiyatroları’nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni, usta tiyatrocu Yücel Erten’in de gözaltına alındığı bilgisi verildi. Birçok kişi Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? sorusuna cevap aramaya başladı.

YÜCEL ERTEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yücel Erten, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Şu an için neden gözaltına alındığında dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

YÜCEL ERTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 80 yaşında olan Yücel Erten, oyuncu, yönetmen, yazar ve çevirmendir. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmenidir. Şimdiye kadar 70'i aşkın oyun oynamış ve 40 ödüle layık görülmüştür.

Yücel Erten 1945’de Muş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya ve Ankara’da tamamladı.Ardından 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Yüksek Devresini bitirdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı daha sonra Almanya'ya gitti. Burada da eğitim alan Ertem, 1974 yılında yeniden ülkesine döndü. Rejisörlük ve Ankara Devlet Konservatuarı ile birçok üniversitelerin Tiyatro Bölümleri’nde öğretmenlik yaptı.

Ankara, istanbul, izmir, Adana, Antalya ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. Birçok farklı oyunda ise yönetmen olarak görev aldı.

Erten, 1992 Ekim ayından itibaren 16 ay süreyle Devlet Tiyatroları’nda Genel Müdürlük ve Başrejisörlük görevini yaptı.. 2021 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzBBŞT'nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni oldu.

Yücel Erten oynadığı dizi ve filmler şu şekildedir;