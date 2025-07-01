Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı

Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON ve bazı kooperatiflere ilişkin operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden biri de Genel sanat yönetmeni olan tiyatro oyuncusu Yücel Erten'dir. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni olarak görev alıyordu. Peki, Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan isimler arasında, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediye bürokratları ve çeşitli kooperatif yöneticileri vardı. 

Ege’de Son Söz'ün haberine göre, operasyon kapsamında İzmir Şehir Tiyatroları’nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni, usta tiyatrocu Yücel Erten’in de gözaltına alındığı bilgisi verildi. Birçok kişi Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? sorusuna cevap aramaya başladı. 

Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı - 1. Resim

YÜCEL ERTEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yücel Erten, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İZBETON ve bazı kooperatiflere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Şu an için neden gözaltına alındığında dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı - 2. Resim

YÜCEL ERTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 80 yaşında olan Yücel Erten, oyuncu, yönetmen, yazar ve çevirmendir. Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmenidir. Şimdiye kadar 70'i aşkın oyun oynamış ve 40 ödüle layık görülmüştür.

Yücel Erten 1945’de Muş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya ve Ankara’da tamamladı.Ardından 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Yüksek Devresini bitirdi.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı daha sonra Almanya'ya gitti. Burada da eğitim alan Ertem, 1974 yılında yeniden ülkesine döndü. Rejisörlük ve Ankara Devlet Konservatuarı ile birçok üniversitelerin Tiyatro Bölümleri’nde öğretmenlik yaptı.

Yücel Erten kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar ortaya çıktı - 3. Resim

Ankara, istanbul, izmir, Adana, Antalya ve Trabzon Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. Birçok farklı oyunda ise yönetmen olarak görev aldı. 

Erten, 1992 Ekim ayından itibaren 16 ay süreyle Devlet Tiyatroları’nda Genel Müdürlük ve Başrejisörlük görevini yaptı.. 2021 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İzBBŞT'nın Kurucu Genel Sanat Yönetmeni oldu.

Yücel Erten oynadığı dizi ve filmler şu şekildedir;

  • 2022 Müstakbel Damat
  • 2018 Hakan: Muhafız 
  • 2017 Hadi Be Oğlum
  • 2017 Kurtlar Vadisi Vatan
  • 2016 Ağustos Böcekleri ve Karıncalar-
  • 2016 Deliormanlı
  • 2012 Tozlu Yollar
  • 2010 Kavşak
  • 2010 Bitmeyen Şarkı
  • 2007 Yemin

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bülent Fil'in son hali ortaya çıktı! Değişimiyle şaşırttı: "Tanıyamadım"Anneyle kızının ölümüne neden olan sanık: Yaşattığım acının farkındayım, pişmanım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İnsanlara bulaş konusu merak ediliyor - HaberlerŞap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İnsanlara bulaş konusu merak ediliyor2 Temmuz 2025 Hatay elektrik kesintisi sorgulama: Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde elektrik kesintisi var mı? - Haberler2 Temmuz 2025 Hatay elektrik kesintisi sorgulama: Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde elektrik kesintisi var mı?ALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var? - HaberlerALES 2 ne zaman, bu hafta sonu hangi sınav var?İzmir'de büyük su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberlerİzmir'de büyük su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Kırmızı bültenle aranıyordu... Muhammed Yakut kimdir, öldü mü? - HaberlerKırmızı bültenle aranıyordu... Muhammed Yakut kimdir, öldü mü?Bongomya nerede, tarihte var mı? Prens'in Bongomya Krallığı merak ediliyor - HaberlerBongomya nerede, tarihte var mı? Prens'in Bongomya Krallığı merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...