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Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Vakfı, Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtman için 2007 yılında kurulan bir kamu vakfıdır. Son gelişmelerle gündeme gelen Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar merak ediliyor.

Yunus Emre Vakfı, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını dünya çapında tanıtmak amacıyla faaliyetlerini 2007 yılından bu yana sürdürüyor. Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar merak ediliyor. 

YUNUS EMRE VAKFI KİMİN?

Yunus Emre Vakfı, 5 Mayıs 2007 tarihli 5653 sayılı Kanun’la kurulan bir kamu vakfıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor.  Vakfın başkanı olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında görev yapar. 

Kurucu üyeler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (Onursal Başkan), dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yer alıyor. 

12 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeni atamalar yapılarak 

Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Prof. Dr. Derya Örs, Prof. Dr. Osman Mert, Prof. Dr. Ali Osman Kurt ve Prof. Dr. Emel Topcu vakfın asil üyesi olarak seçildi. 

Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar? - 1. Resim

YUNUS EMRE VAKFI NE İŞ YAPAR?

Yunus Emre Vakfı, Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda açılan Yunus Emre Enstitüsü ve yurt dışında bulunan 65 ülkede 85 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmekte.

2009 yılında Ulus'taki tarihi binasında faaliyetlerine başlayan vakıf, özellikle Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sertifika programları düzenlemesiyle biliniyor. 

Yunus Emre Vakfı kimin, ne iş yapar? - 2. Resim

YUNUS EMRE VAKFI NE ZAMAN KURULDU?

5 Mayıs 2007 tarihinde 5653 sayılı Kanun’la kuruldu ve 7 Mayıs 2009’da Ulus’taki tarihi binasında faaliyetlerine başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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