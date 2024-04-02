Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarılabiliyor

Yurt dışından Türkiye'ye cep telefonu getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisinin yaptığı açıklamaya göre telefonların kullanım süresi e-Devlet üzerinden uzatılabilecek.

Açıklamada, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren Türk vatandaşlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olmak üzere 180 güne kadar uzatabileceği söylendi.

Yurt dışı cep telefonu kayıt ücreti (IMEI kaydı), Ocak 2024 itibarıyla 20 bin TL'den 31 bin 692 TL'ye çıkarılmıştı.

IMEI kaydı, alınan telefonun Türkiye'de kullanılması için BTK tarafından kayıt altına alınması işlemine denir.

IMEI kaydı, e-Devlet üzerinden BTK IMEI kaydet ekranında T.C kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası girilerek yapılıyor.